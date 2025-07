Η Ρωσία απαντά στον Τραμπ: «Αντιφατικές οι δηλώσεις για τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία»

Την παράδοση αμυντικών όπλων στην Ουκρανία, «για να αμυνθούν απέναντι στην Ρωσία» ανακοίνωσε χθες (07.07.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους κατά την διάρκεια γεύματος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Θα πρέπει να στείλουμε περισσότερα όπλα, κυρίως αμυντικά όπλα. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθούν» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ενώ επανέλαβε πως η Ουκρανία πλήττεται με πολύ σκληρό τρόπο από τη Ρωσία και δήλωσε εκ νέου «δυσαρεστημένος» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Κρεμλίνο δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποσαφηνιστεί τι όπλα παρέχουν και θα παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

NOW – Trump on Ukraine: “We’re gonna have to send more weapons.”pic.twitter.com/nOtdtT5MIf