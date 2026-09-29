Η Ρωσία απειλεί το ΝΑΤΟ με φόντο το Καλίνινγκραντ: «Θα το υπερασπιστούμε με όλο το οπλοστάσιό μας»

Νέα ένταση στις σχέσεις ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ αναφορικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ, με την Μόσχα να απειλεί με ένοπλη σύγκρουση.

Συγκεκριμένα η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωσης του ρωσικού θύλακα από την υπόλοιπη χώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση ένοπλη σύγκρουση.

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Η Ρωσία δήλωσε, παράλληλα, ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «ολόκληρο το διαθέσιμο οπλοστάσιό» της για την υπεράσπιση της περιοχής.

Η προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε ανεπίσημο διπλωματικό έγγραφο (non-paper) που απέστειλε η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο στο ΝΑΤΟ και στο βελγικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι έλαβε το έγγραφο και ότι απάντησε στη Μόσχα.

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Το Καλίνινγκραντ παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της κόντρας Ρωσίας και ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

Η προειδοποίηση της Μόσχας

Στο έγγραφο, η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ για «τυχοδιωκτική και ανεύθυνη» πολιτική και υποστηρίζει ότι η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από το Καλίνινγκραντ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν ασκήσεις που προσομοιώνουν την «απομόνωση» του ρωσικού θύλακα. Προειδοποιεί, παράλληλα, ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επίθεση και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «ολόκληρο το διαθέσιμο οπλοστάσιο όπλων» εάν επιχειρηθεί να αποκοπεί το Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη Ρωσία.

Η ρωσική πλευρά καλεί τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να αποφύγουν δηλώσεις και ενέργειες που, σύμφωνα με τη Μόσχα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Παράλληλα, η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν έχει πρόθεση να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των χωρών της Βαλτικής και ζητά αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ απέρριψε τις ρωσικές αιτιάσεις και υπογράμμισε ότι αποτελεί αμυντική συμμαχία.

Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία απέστειλε το non-paper και ότι το ΝΑΤΟ έστειλε απάντηση.

Όπως ανέφερε, η Συμμαχία τόνισε ότι καμία από τις δραστηριότητες ή τις στρατιωτικές ασκήσεις της δεν συνιστά απειλή για οποιοδήποτε τμήμα της Ρωσίας.

Η Χαρτ καταδίκασε παράλληλα τις ρωσικές απειλές για χρήση βίας, κάνοντας ειδική αναφορά στην «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

«Διαθέτουμε ό,τι απαιτείται για να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους των συμμάχων μας και παραμένουμε ισχυροί, έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Γιατί είναι κρίσιμο το Καλίνινγκραντ

Το Καλίνινγκραντ αποτελεί ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα, γεωγραφικά αποκομμένο από την υπόλοιπη Ρωσία. Βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη Μόσχα, καθώς φιλοξενεί σημαντικές ρωσικές στρατιωτικές υποδομές και αποτελεί το δυτικότερο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Για το ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, η γεωγραφική θέση του Καλίνινγκραντ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της Βαλτικής και της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Τι σημαίνει η αναφορά στο «ολόκληρο οπλοστάσιο»

Η διατύπωση της ρωσικής πλευράς είναι ιδιαίτερα ευρεία, καθώς δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο τύπο όπλου.

Η αναφορά στο «ολόκληρο το διαθέσιμο οπλοστάσιο» αφήνει ανοιχτό το εύρος των στρατιωτικών μέσων που η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει διαθέσιμα σε ένα υποθετικό σενάριο σύγκρουσης.

Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν αποτελεί, από μόνη της, ανακοίνωση επικείμενης χρήσης πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ τη συνέδεσε με αυτό που χαρακτήρισε «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

Η ένταξη είναι ήδη αυξημένη

Η νέα ανταλλαγή προειδοποιήσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία να ενισχύει την επιτήρηση και την άμυνά της στην περιοχή, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταγγέλλουν αυξημένες ρωσικές υβριδικές δραστηριότητες, όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Το Καλίνινγκραντ παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της αντιπαράθεσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ στη Βαλτική. Η νέα προειδοποίηση της Μόσχας προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο έντασης, καθώς συνδέει ρητά ένα υποθετικό σενάριο απομόνωσης του θύλακα με την απειλή χρήσης του συνόλου του διαθέσιμου ρωσικού οπλοστασίου.