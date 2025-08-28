Η Ρωσία διαψεύδει τους NYT: «Δεν κατασκοπεύουμε με drones στη Γερμανία τη δυτική στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία»

Η Ρωσία διέψευσε κατηγορηματικά σημερινό (28.08.2025) δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με τον οποίο ρωσικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να παρακολουθούν δρόμους στην Γερμανία που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για την μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, οι New York Times υποστηρίζουν πως τα δεδομένα που συλλέγει η Ρωσία από τις αποστολές επιτήρησης και παρακολούθησης που εκτελούν αυτά τα drones θα μπορούσαν να «ανοίξουν τον δρόμο» για δολιοφθορές στην Γερμανία, που χρησιμοποιείται ως στρατηγικός κόμβος μεταφοράς δυτικής στρατιωτικής βοήθειας με προορισμό την Ουκρανία.

Αν και ο αριθμός τέτοιων περιστατικών μειώθηκε απότομα το 2024, οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι «η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί», ενώ αναλυτές χαρακτηρίζουν ως «κατασκοπεία» τις υπερπτήσεις drones, που έχουν ως στόχο να μάθουν οι ρωσικές δυνάμεις ποιες εταιρείες παράγουν όπλα για την Ουκρανία και από ποιες οδούς παραδίδονται.

Για το δημοσίευμα αυτό ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «το Κρεμλίνο δεν είχε τον χρόνο να διαβάσει το δημοσίευμα ενδελεχώς».

Στην συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε: «Όμως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, επειδή τότε η Γερμανία θα το είχε δει σαφώς, και δύσκολα θα σιωπούσε. Άρα, βέβαια, όλο αυτό μοιάζει σαν άλλη μια ψευδή είδηση εφημερίδας»

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Τα περιστατικά δολιοφθοράς

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Γερμανίας συζητούν ενδεχόμενες ενέργειες δολιοφθοράς της Ρωσίας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών που συνέτειναν στη σύλληψη, τον Μάιο του 2025, τριών Ουκρανών ανδρών που φέρεται να εμπλέκονταν σε συνωμοσία που συνδεόταν με τη Ρωσία, ανέφεραν οι New York Times.

Η εφημερίδα ανέφερε πως οι ενέργειες δολιοφθοράς είχαν προκαλέσει πυρκαγιά σε αποθήκες στη Βρετανία, επίθεση σε φράγμα στη Νορβηγία και προσπάθειες να προκληθούν βλάβες σε καλώδια στη Βαλτική θάλασσα με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και την υπονόμευση της υποστήριξης για την Ουκρανία στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ενέργειες δολιοφθοράς έχουν μειωθεί σημαντικά αφότου κορυφώθηκαν πέρυσι, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα εν μέρει της αυξημένης ασφάλειας στην Ευρώπη και των προσπαθειών των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Ευρώπης να αποτρέψουν επιθέσεις, ανέφεραν οι New York Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα τέλος μέσω διαπραγματεύσεων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως οι ειρηνευτικές προσπάθειες δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να σταματήσουν τις συγκρούσεις.