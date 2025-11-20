Κόσμος

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο των μαχών

Συνολικά περισσότερες από 15.000 σοροί έχουν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου
Ανταλλαγή σορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ανταλλαγή σορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας / Presidential adviser and head of delegation for peace talks with Ukraine Vladimir Medinsky via Telegram / Handout via REUTERS

Ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, κατόπιν διαπραγματεύσεων, εν μέσω αιματηρών συγκρούσεων και εχθροπραξιών, είναι η ανταλλαγή σορών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στη μάχη.

Μια ημέρα μετά τα φονικά αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην πόλη Τερνόπιλ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ακόμα μια τέτοια διαδικασία.

Ειδικότερα, οι ρωσικές αρχές παρέδωσαν σήμερα (20.11.2025) στις αντίστοιχες ουκρανικές, τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αρμόδια για τους αιχμάλωτους πολέμου.

«Σήμερα έλαβαν χώρα μέτρα επαναπατρισμού. Χίλιες σοροί, που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως Ουκρανοί στρατιώτες, επεστράφησαν στην Ουκρανία», ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία.

Ερευνητές και ειδικοί του υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσουν «σύντομα» το έργο της ταυτοποίησης των σορών, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η προηγούμενη επιστροφή σορών, επίσης 1.000, είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Συνολικά, περισσότερες από 15.000 σοροί έχουν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Από την πλευρά του στο ίδιο διάστημα το Κίεβο έχει επιστρέψει στη Μόσχα μερικές εκατοντάδες σορούς.

Οι ανταλλαγές σορών νεκρών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν το μόνο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, περισσότερα από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχει χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, ένας αριθμό που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι μικρότερος από τον πραγματικό, ενώ “δεκάδες χιλιάδες” άλλοι θεωρούνται αγνοούμενοι ή κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
97
87
78
77
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία μοιράζει χρήμα σε ουκρανούς εφήβους για να κάνουν σαμποτάζ στη χώρα τους
Ανήλικοι από την Ουκρανία στρατολογούνται μέσω Telegram και άλλων πλατφορμών για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς στόχους, με αντάλλαγμα αμοιβές συχνά ελάχιστες, γράφει το BBC
Σύλληψη στην Ουκρανία
Η Ουκρανία βυθισμένη στο σκοτάδι μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις – 400.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ένα νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών που στόχευσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας
Άνδρας στέκεται μπροστά από ένα διαμέρισμα που βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία στην Ουκρανία
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε παιδιά»: Η σκληρή προειδοποιήση του αρχηγού των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Ρωσία
Ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν κάλεσε τους Γάλλους αιρετούς να προετοιμάσουν τον πληθυσμό για ένα πιθανό ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία – Μια τοποθέτηση που προκαλεί πολιτική θύελλα
Ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας
9
Telegraph: Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ προτείνει στην Ουκρανία να νοικιάζει το Ντονμπάς στη Ρωσία – Σιγή ιχθύος από το Κρεμλίνο
Πηγές της βρετανικής εφημερίδας δήλωσαν ότι στενοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου «επηρεάζεται πολύ εύκολα από τα ρωσικά επιχειρήματα»
Καπνός από ρωσικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Τερνόπιλ
Newsit logo
Newsit logo