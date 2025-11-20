Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο των μαχών

Ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, κατόπιν διαπραγματεύσεων, εν μέσω αιματηρών συγκρούσεων και εχθροπραξιών, είναι η ανταλλαγή σορών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στη μάχη.

Μια ημέρα μετά τα φονικά αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην πόλη Τερνόπιλ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ακόμα μια τέτοια διαδικασία.

Ειδικότερα, οι ρωσικές αρχές παρέδωσαν σήμερα (20.11.2025) στις αντίστοιχες ουκρανικές, τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αρμόδια για τους αιχμάλωτους πολέμου.

«Σήμερα έλαβαν χώρα μέτρα επαναπατρισμού. Χίλιες σοροί, που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως Ουκρανοί στρατιώτες, επεστράφησαν στην Ουκρανία», ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία.

Ερευνητές και ειδικοί του υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσουν «σύντομα» το έργο της ταυτοποίησης των σορών, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η προηγούμενη επιστροφή σορών, επίσης 1.000, είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Συνολικά, περισσότερες από 15.000 σοροί έχουν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Από την πλευρά του στο ίδιο διάστημα το Κίεβο έχει επιστρέψει στη Μόσχα μερικές εκατοντάδες σορούς.

Οι ανταλλαγές σορών νεκρών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν το μόνο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, περισσότερα από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχει χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, ένας αριθμό που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι μικρότερος από τον πραγματικό, ενώ “δεκάδες χιλιάδες” άλλοι θεωρούνται αγνοούμενοι ή κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία.