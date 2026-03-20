Η Ρωσία «τα έχωσε» στον πρέσβη του Ισραήλ για τον πύραυλο που έπεσε δίπλα σε δημοσιογράφο του Russia Today στον Λίβανο

Μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που έχουν βιώσει οι δημοσιογράφοι στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, βίωσε ο δημοσιογράφος Στιβ Σουίνι που κάλυπτε τις μάχες στον Λίβανο, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, για λογαριασμό του ρωσικού καναλιού Russia Today.

Όλα έγιναν χθες Πέμπτη (19.03.2026) όταν ένα βλήμα που εκτόξευσαν δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησε το σημείο από το οποίο ο δημοσιογράφος του Russia Today και ο εικονολήπτης του, έκαναν ανταπόκριση.

Ο Στιβ Σουίνι σκύβει για να γλιτώσει, ενώ τα συντρίμμια και ένα σύννεφο καπνού σκεπάζουν το πλάνο, ενώ στη συνέχεια, ακούγεται μία φωνή γεμάτη σοκ.

WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. pic.twitter.com/WYL3Pa3d84 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικτύου Russia Today και οι δύο τραυματίστηκαν, όμως βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση. Από την μεριά του, ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως «το Ισραήλ ήθελε να τον δολοφονήσει».

Τη «σκυτάλη» πήρε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε σήμερα (20.03.2026) τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρωσία για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν στον ισραηλινό πρεσβευτή, Οντέντ Τζόζεφ, ότι η Ρωσία θέλει να πραγματοποιηθεί έρευνα για την επίθεση, καθώς επίσης και διαβεβαιώσεις ότι τέτοια επεισόδια δεν θα ξανασυμβούν.