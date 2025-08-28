Η Ρωσία χαρακτηρίζει «επιτυχημένα» τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο με διψήφιο αριθμό νεκρών αμάχων

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία σκόρπισε τον θάνατο στο Κίεβο με το μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε χθες (27.08.2025) ωστόσο δηλώνει ότι ενδιαφέρεται ακόμα για την συνέχεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή που αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών αμάχων στο Κίεβο, από τα φονικά πλήγματα που πραγματοποίησε η Ρωσία, το Κρεμλίνο επιμένει ότι θα συνεχίσει την διαπραγματευτική διαδικασία για ειρήνη στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους 4 παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι για την ρωσική επίθεση, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο τον ουκρανικό στρατό και υποδομές που συνδέονται με τον στρατό, σημείωσε ο Πεσκόφ ενώ έπειτα επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν χτυπάει σκοπίμως αμάχους.

Στην συνέχεια, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας τόνισε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τα δικά της πλήγματα κατά ρωσικών υποδομών επίσης, περιλαμβανομένων κατά μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η αντίδραση της Μόσχας

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε ρωσικές μη στρατιωτικές υποδομές, από το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζονται επίσης.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν επίσης τα καθήκοντά τους. Όπως αναφέρθηκε, συνεχίζουν να πλήττουν στρατιωτικές υποδομές και υποδομές που συσχετίζονται με τον στρατό»« πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Στο τέλος ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε για τις φονικές επιθέσεις στο Κίεβο ότι «τα πλήγματα είναι επιτυχή, οι στόχοι καταστρέφονται και η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Ταυτοχρόνως, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».