Η σκοτεινή ιστορία του πίνακα του 18ου αιώνα που βρέθηκε σε αγγελία σπιτιού στην Αργεντινή: Από τη συλλογή Γκάουντστικερ στα χέρια Ναζί συνεργάτη του Γκέρινγκ

Μία αγγελία πώλησης ενός σπιτιού στην Αργεντινή κι ένας κλεμμένος από τους Ναζί πίνακας του 18ου αιώνα αποκάλυψαν ένα σκοτεινό μυστικό από τα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τη σκιά του βαριά μέχρι σήμερα.

Η πρόσφατη δημοσίευση μιας αγγελίας πώλησης κατοικίας στην Αργεντινή όπου εντοπίστηκε ένας πίνακας που εκλάπη από τους Ναζί έφερε στην επιφάνεια μια ιστορία που ξεκινά από τα χρόνια του Β ‘ Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ταυτόχρονα αποτελεί μία υπενθύμιση ότι η ιστορία δεν έχει ακόμα κλείσει τους λογαριασμούς της.

Στις φωτογραφίες του σπιτιού της Πατρίσια Κάντγκιεν, κόρης του ναζιστή αξιωματούχου Φρίντριχ Κάντγκιεν, διακρινόταν στον τοίχο του σαλονιού ένας πίνακας του 18ου αιώνα, το «Portrait of a Lady» (Το Πορτρέτο μίας Κυρίας) του ζωγράφου Fra Galgario. Το έργο ανήκε κάποτε στη συλλογή του Ολλανδού εμπόρου τέχνης Ζακ Γκάουντστικερ, ο οποίος πέθανε το 1940 προσπαθώντας να διαφύγει από τους Ναζί.

Έρευνα που διενεργήθηκε το 2006 αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 800 έργα τέχνης του Γκάουντστικερ είχαν κατασχεθεί ή αγοραστεί υπό πίεση από τους Ναζί, χαρακτηρίζοντάς τα ως «λεηλατημένα».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πληροφορία κινητοποίησε την αστυνομία της Αργεντινής, η οποία έσπευσε στο σπίτι στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ ντελ Πλάτα. Όταν όμως οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, ο πίνακας είχε ήδη… κάνει φτερά. Στη θέση του υπήρχε μόνο μια ταπισερί με άλογα και τα σημάδια του κάδρου στον τοίχο.

Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, δύο όπλα χωρίς άδεια και παλιά έγγραφα που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση. Και το ερώτημα παραμένει: πού βρίσκεται σήμερα ο πίνακας;

Ο «αφανής» συνεργάτης του Γκέρινγκ

Ο Φρίντριχ Κάντγκιεν γεννήθηκε το 1907 στη Γερμανία και έγινε μέλος του ναζιστικού κόμματος το 1932, λίγο πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Τρία χρόνια αργότερα έγινε μέλος των SS και το 1938 έγινε στενός συνεργάτης του Χέρμαν Γκέρινγκ, αρχηγού της Luftwaffe και υπεύθυνου του «τετραετούς πλάνου» για την ενίσχυση της ναζιστικής πολεμικής οικονομίας.

Ο Κάντγκιεν ειδικεύτηκε στην εκμετάλλευση κλεμμένων περιουσιών Εβραίων, μετατρέποντας έργα τέχνης, κοσμήματα, χρυσό και διαμάντια σε ξένο συνάλλαγμα που ενίσχυε τον μηχανισμό των Ναζί. Η Έκθεση της Επιτροπής Bergier το 2002 τον χαρακτήρισε «βαθιά εμπλεκόμενο σε εγκληματικές μεθόδους απόκτησης νομισμάτων και πολύτιμων αγαθών από τα θύματα του Ολοκαυτώματος».

Η διαφυγή και η νέα ζωή στη Λατινική Αμερική

Με την κατάρρευση του Γ’ Ράιχ, ο Κάντγκιεν απέφυγε τη δίκη και κατάφερε να διαφύγει στην Ελβετία με τη βοήθεια του δικηγόρου Έρνστ Ίμφελντ. Εκεί έκρυψε μεγάλα χρηματικά ποσά και, παρά τις προσπάθειες Βρετανών και Αμερικανών για έκδοση, κατάφερε να παραμείνει ελεύθερος, ιδρύοντας το 1948 την εταιρεία Imhauka AG που εμπορευόταν κρέας από την Αργεντινή προς τη Γερμανία.

Το 1951, ο Κάντγκιεν εγκαταστάθηκε πρώτα στη Βραζιλία και μετά στην Αργεντινή, όπου απέκτησε υπηκοότητα και αγόρασε αγρόκτημα. Στο Μπουένος Άιρες συμμετείχε σε εμπορικές συμφωνίες μεταξύ γερμανικών εταιρειών και της κυβέρνησης Περόν, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε πωλήσεις όπλων σε στρατιωτικά καθεστώτα της περιοχής.

Παντρεύτηκε μια νεότερη Γερμανίδα και απέκτησε δύο κόρες, ζώντας άνετα έως τον θάνατό του το 1978.

Η σύγχρονη έρευνα για τον πίνακα

Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, το όνομα του Κάντγκιεν επανέρχεται στην επικαιρότητα με την υπόθεση του «Portrait of a Lady». Το έργο περιλαμβάνεται στη λίστα των κλεμμένων έργων από τη συλλογή Γκάουντστικερ, η οποία παραμένει υπό διεκδίκηση από τους απογόνους.

Η μοναδική κληρονόμος, Marei von Saher, δηλώνει αποφασισμένη: «Η αναζήτησή μου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και δεν θα σταματήσω. Θέλουμε να επιστρέψουμε κάθε έργο που κλάπηκε και να αποκαταστήσουμε την κληρονομιά της οικογένειας».

Η αγγελία πώλησης του σπιτιού της κόρης του Κάντγκιεν αποκάλυψε ότι ο πίνακας παρέμενε στην οικογένεια μέχρι πρόσφατα. Η εξαφάνισή του λίγες ημέρες πριν από την έρευνα αφήνει ανοικτό το ερώτημα για το ποιος τον έχει σήμερα και αν θα επιστραφεί ποτέ στους νόμιμους κληρονόμους.