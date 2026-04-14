Η Σλοβενία σχεδιάζει δημοψήφισμα για την πιθανή αποχώρηση της από το ΝΑΤΟ

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα δημοψηφίσματος για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ζόραν Στεβάνοβιτς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός
σλοβενία
Ο Ζόραν Στεβάνοβιτς, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σλοβενίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σλοβενίας, ο Στεβάνοβιτς υπογράμμισε ότι οι θέσεις του δεν είναι φιλορωσικές αλλά «φιλοσλοβενικές», τονίζοντας την ανάγκη για μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική κάτι που μπορεί να σημαίνει την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ.

«Η Σλοβενία δεν πρέπει να εμπλέκεται σε ξένες στρατιωτικές και διπλωματικές συγκρούσεις, καθώς αυτό δεν την ωφελεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι το κόμμα του έχει δεσμευτεί για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με άλλες χώρες, ιδιαίτερα με μεγάλες δυνάμεις, είναι επιθυμητή, αλλά δεν θα πρέπει να συνεπάγεται εξάρτηση ή υποτέλεια.

«Καλές σχέσεις με όλους, αλλά πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα της Σλοβενίας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα δημοψηφίσματος για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα είχε θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, λόγω των σημαντικών οφελών που λαμβάνει η χώρα από τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

