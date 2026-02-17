Κόσμος

Η στιγμή που τρανς πατέρας πυροβολεί τη σύζυγο και τα παιδιά του σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ

Ο 56χρονος Ρόμπερτ Ντόργκαν χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο - Σκότωσε δύο άτομα, τραυμάτισε τρία και μετά αυτοκτόνησε
Ο 56χρονος Ρόμπερτ Ντόργκαν χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο
Ο 56χρονος Ρόμπερτ Ντόργκαν χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο

Ένας τρανς πατέρας πυροβόλησε την οικογένειά του κατα τη διάρκεια σχολικού αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ τη Δευτέρα (16.02.2026). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για τον 56χρονο Ρόμπερτ Ντόργκαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο.

Ο 56χρονος δράστης ήταν πατέρας τελειόφοιτου μαθητή στο North Providence High School, στις ΗΠΑ, ενός από τα 6 σχολεία που συμμετείχαν στον αγώνα χόκεϊ νέων. Φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του, τα τρία τους παιδιά και έναν οικογενειακό φίλο, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Dennis M. Lynch Arena, στην πόλη Πόουτακετ κοντά στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), την ώρα που ήταν προγραμματισμένος αγώνας χόκεϊ νέων.

Οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη οικογενειακή διαμάχη», είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ατόμων, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η μητέρα φέρεται να κατέληξε στο σημείο, ενώ ένα από τα παιδιά υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και είναι επίσης νεκρός. Ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν από πυρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο πατέρας μου ήταν ο δράστης»

Μια γυναίκα που εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα του Πόουτακετ μετά το αιματηρό περιστατικό δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πατέρας μου ήταν ο δράστης», υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε «προβλήματα ψυχικής υγείας».

«Πυροβόλησε την οικογένειά μου και τώρα είναι νεκρός», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ άρρωστος».

Η στιγμή των πυροβολισμών

Ζωντανή μετάδοση του αγώνα κατέγραψε τη στιγμή που θεατές και παίκτες έπεσαν στο έδαφος, καθώς ακούγονταν περίπου 11 πυροβολισμοί.

Πολλοί παίκτες που βρίσκονταν στον πάγκο έσπευσαν πανικόβλητοι να βγουν από τον χώρο, με κάποιους να εγκαταλείπουν ακόμη και τα παγοπέδιλά τους. Άλλοι πήδηξαν πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του παγοδρομίου και κατευθύνθηκαν κατευθείαν στα αποδυτήρια, όπως φαίνεται στο συγκλονιστικό βίντεο.

Μετά τους πυροβολισμούς, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από το παγοδρόμιο, όπου δακρυσμένες οικογένειες και μαθητές λυκείου με τις στολές του χόκεϊ αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, ενώ η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή.

Η διαφωνία του τρανς πατέρα με τον πεθερό του

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές, ωστόσο σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα φαίνεται ότι ο τρανς πατέρας είχε συγκρουστεί με μέλη της οικογένειάς του για ζητήματα ταυτότητας φύλου, με τον πεθερό του να θέλει να τον διώξει από το σπίτι.

Μάλιστα είχε καταγγείλει στους αστυνομικούς του τμήματος Νορθ Πρόβιντενς ότι ο πεθερός του απείλησε πως «θα τον δολοφονήσει ασιατική συμμορία αν δεν φύγει από το σπίτι» σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
86
77
72
59
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo