Κόσμος

Η συμφωνία ΕΕ και Mercosur θα υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές
χωράφι
Χωράφι / REUTERS/Pascal Rossignol / File Photo

Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur θα υπογραφεί στην Παραγουάη στις 17 Ιανουαρίου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής.

«Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο για το εμπορικό deal ανάμεσα στην Ευρωπαική Ένωση και τη Mercosur.

Από την πλευρά του, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρος της Βραζιλίας, πρώτη οικονομία της Νότιας Αμερικής, χαιρέτισε, με ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα Χ, το πράσινο φως που δόθηκε από την ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας ως «μια ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια».

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις», δήλωσε ο Λούλα.

«Το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χαιρετίζοντας τη «νίκη του διαλόγου» έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα είναι ένθερμος υποστηρικτής της, καθώς η Βραζιλία είναι μεγάλη γεωργική δύναμη.

Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να εξάγουν περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανές, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Νότια Αμερική.

Από την άλλη πλευρά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μια εξέλιξη που ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους τομείς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καλούν το Ιράν σε «αυτοσυγκράτηση» μέσω κοινής δήλωσης – «Καταδικάζουμε την δολοφονία διαδηλωτών»
«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων» τονίζουν οι τρεις ηγέτες
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάθεται μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Κίρ Σταρμερ, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου
Σύμβουλος του Πούτιν απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΕ: «Δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν»
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε τις χώρες - μέλη «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα»
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Goretti» Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία: Στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων
Ριπές ανέμων έως 213 χλμ/ώρα στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό καθώς και 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας
Καταιγίδα Goretti
Newsit logo
Newsit logo