Η συμφωνία ΕΕ και Mercosur θα υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη

Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur θα υπογραφεί στην Παραγουάη στις 17 Ιανουαρίου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής.

«Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο για το εμπορικό deal ανάμεσα στην Ευρωπαική Ένωση και τη Mercosur.

Από την πλευρά του, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρος της Βραζιλίας, πρώτη οικονομία της Νότιας Αμερικής, χαιρέτισε, με ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα Χ, το πράσινο φως που δόθηκε από την ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας ως «μια ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια».

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις», δήλωσε ο Λούλα.

«Το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χαιρετίζοντας τη «νίκη του διαλόγου» έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα είναι ένθερμος υποστηρικτής της, καθώς η Βραζιλία είναι μεγάλη γεωργική δύναμη.

Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να εξάγουν περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανές, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Νότια Αμερική.

Από την άλλη πλευρά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μια εξέλιξη που ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους τομείς.