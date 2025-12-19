Κόσμος

Η TikTok στις ΗΠΑ πωλείται σε Oracle, Silver Lake και MGX όπως επιδίωκε ο Τραμπ από το 2020 – Οι λεπτομέρειες του «deal»

Ο Τραμπ απειλούσε με απαγόρευση του TikTok εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας δεν πουλούσαν τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μπροστά από το λογότυπο του TikTok
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μπροστά από το λογότυπο του TikTok / REUTERS / Φωτογραφία Dado Ruvic

Η κινεζική ιδιοκτήτρια της TikTok, ByteDance, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους επενδυτές για την πώληση λίγο πάνω από το 80% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές. Έτσι, όλα δείχνουν ότι καρποφορούν οι προσπάθειες που κατέβαλλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την πρώτη κιόλας θητεία του το 2020.

Όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19.12.2025) το Reuters, οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της TikTok υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους με τη συναλλαγή να ολοκληρώνεται στις 22 Ιανουαρίου 2026, τερματίζοντας τη διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ, που απειλούσε με απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Την αλλαγή πλεύσης εκ μέρους της κινεζικής ByteDance επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TikTok, Shou Zi Chew, στους υπαλλήλους της εταιρείας.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση της πολυετούς αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον του TikTok εντός των ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2020, όταν ο τότε Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε για πρώτη φορά, χωρίς επιτυχία, να απαγορεύσει την εφαρμογή που σήμερα χρησιμοποιείται τακτικά από περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι σύμφωνες με αυτές που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν ο Τραμπ ανέβαλε μέχρι τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την εφαρμογή, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλήσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποσπαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της TikTok στις ΗΠΑ από την παγκόσμια πλατφόρμα. Δήλωσε, επίσης, ότι η συμφωνία πληροί τους όρους των απαιτήσεων εκχώρησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της ότι η ByteDance και η TikTok υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις διαχειριστές επενδυτές: Oracle (ORCL.N), Silver Lake και MGX, για τη δημιουργία μίας νέας αμερικανικής κοινοπραξίας TikTok με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC.

 

 

Η Oracle αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ κι ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην TikTok.

Η TikTok ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε «πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου, θα θέσει τέλος σε χρόνια προσπαθειών να αναγκαστεί η ByteDance να εκχωρήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Η Oracle, η Silver Lake και η MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι θα κατέχουν από κοινού το 45% της νέας οντότητας, σύμφωνα με το σημείωμα, το οποίο επιβεβαιώνει τα όσα ανέφεραν το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης τον Σεπτέμβριο.

Η αμερικανική κοινοπραξία θα ανήκει κατά 50% σε ένα κονσόρτσιουμ νέων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Oracle, Silver Lake και MGX με 15% έκαστος, κατά 30,1% σε θυγατρικές ορισμένων υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance και κατά 19,9% θα παραμείνει στην κινεζική εταιρεία, η οποία, πάντως, απέφυγε προς το παρόν να σχολιάσει επίσημα.

