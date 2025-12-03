Η Τουρκία αντιδρά μετά τις επιθέσεις ναυτικών drones στη Μαύρη Θάλασσα: «Να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο»

Τα πρόσφατα καταστροφικά πλήγματα μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας «καμικάζι» σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε παράκτια κράτη όπως η Ρουμανία, η Τουρκία και η Βουλγαρία, που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Για τον λόγο αυτό, η Τουρκία εξέδωσε σήμερα (03.12.2025) ανακοίνωση με την οποία ζητάει, μαζί με άλλες χώρες του NATO που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, «να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, «υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο», είπε η πηγή αυτή.

Τρία πλοία, εκ των οποίων τα δύο δεξαμενόπλοια, έχουν δεχτεί επίθεση από την περασμένη Παρασκευή (28.11.2025) στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της τουρκικής ΑΟΖ.

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, την Παρασκευή και το Σάββατο, με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη, σε δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνήθηκε όμως ότι φέρει κάποια ευθύνη για την επίθεση σε ένα τρίτο πλοίο, που φέρει ρωσική σημαία και κατευθυνόταν στη Γεωργία.

Οι τρεις υπουργοί, οι χώρες των οποίων συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα, επανέλαβαν ότι η πρόθεσή τους είναι «να κάνουν τη Μαύρη Θάλασσα μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας», πρόσθεσε η τουρκική διπλωματική πηγή.

Την Δευτέρα (01.12.2025) ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε αυτήν την «ανησυχητική κλιμάκωση», λέγοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας «έφτασε σαφώς σε μια διάσταση όπου απειλείται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα».