Η Ουκρανία διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση κατά ρωσικού τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας

Η Ουκρανία διέψευσε την Τρίτη (02.12.2025) οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση κατά ρωσικού τάνκερ που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ανοιχτά των τουρκικών ακτών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανή συμμετοχή της Ουκρανίας στην επίθαση κατά του τάνκερ, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Χεόρχι Τίχι, χαρακτήρισε «παράλογο» το ενδεχόμενο αυτό, επισημαίνοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Γεωργία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το περιστατικό «θα μπορούσε κάλλιστα να έχει στηθεί από τη Ρωσία».

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και διαψεύδει επισήμως τους ισχυρισμούς που προωθούνται από τη ρωσική προπαγάνδα», τόνισε ο Τίχι σε ανάρτησή του στο X.

Ukraine has nothing to do with this incident, and we officially refute any allegations of such kind made by Russian propaganda. Furthermore, the alleged route from Russia to Georgia across Türkiye’s EEZ makes no sense—and suggests that Russia may have staged the whole thing. https://t.co/bA8tXEjQHt — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 2, 2025

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο, MIDVOLGA-2, ανέφερε την Τρίτη ότι δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 129 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Το πλοίο, που μετέφερε ηλιέλαιο, δεν ζήτησε βοήθεια και συνεχίζει πλεύση προς το λιμάνι της Σινώπης, σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές και την εταιρία Tribeca. Η τελευταία σημείωσε ότι η επίθεση φαίνεται να έγινε με drone, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευσή της.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών σε δύο τάνκερ υπό κυρώσεις με προορισμό ρωσικό λιμάνι — μια επιχείρηση που είχε αναλάβει το Κίεβο στο πλαίσιο της πίεσης προς τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Οι ουκρανικές αρχές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να τους αποδοθούν επιθέσεις «χωρίς κανένα στρατηγικό νόημα».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας ότι είναι «απαράδεκτες» και καλώντας «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές» να αποφύγουν την κλιμάκωση.