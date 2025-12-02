Κόσμος

Η Ουκρανία διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση κατά ρωσικού τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας

Ρωσικό τάνκερ ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από drone κοντά στις τουρκικές ακτές, όμως το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ευθύνη και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ρωσικής σκηνοθεσίας
Το πετρελαιοφόρο MIDVOLGA-2 με ρωσική σημαία διέρχεται από τον Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη
Το πετρελαιοφόρο MIDVOLGA-2 με ρωσική σημαία διέρχεται από τον Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Yoruk Isik

Η Ουκρανία διέψευσε την Τρίτη (02.12.2025) οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση κατά ρωσικού τάνκερ που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ανοιχτά των τουρκικών ακτών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανή συμμετοχή της Ουκρανίας στην επίθαση κατά του τάνκερ, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Χεόρχι Τίχι, χαρακτήρισε «παράλογο» το ενδεχόμενο αυτό, επισημαίνοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Γεωργία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το περιστατικό «θα μπορούσε κάλλιστα να έχει στηθεί από τη Ρωσία».

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και διαψεύδει επισήμως τους ισχυρισμούς που προωθούνται από τη ρωσική προπαγάνδα», τόνισε ο Τίχι σε ανάρτησή του στο X.

 

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο, MIDVOLGA-2, ανέφερε την Τρίτη ότι δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 129 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Το πλοίο, που μετέφερε ηλιέλαιο, δεν ζήτησε βοήθεια και συνεχίζει πλεύση προς το λιμάνι της Σινώπης, σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές και την εταιρία Tribeca. Η τελευταία σημείωσε ότι η επίθεση φαίνεται να έγινε με drone, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευσή της.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών σε δύο τάνκερ υπό κυρώσεις με προορισμό ρωσικό λιμάνι — μια επιχείρηση που είχε αναλάβει το Κίεβο στο πλαίσιο της πίεσης προς τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Οι ουκρανικές αρχές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να τους αποδοθούν επιθέσεις «χωρίς κανένα στρατηγικό νόημα».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας ότι είναι «απαράδεκτες» και καλώντας «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές» να αποφύγουν την κλιμάκωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν
Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo