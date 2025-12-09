Η Τουρκία παζαρεύει μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με την προμήθεια μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR). Το σχέδιο είναι η δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025).

Όπως τόνισε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με την αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την εταιρεία TerraPower που δημιούργησε ο Μπιλ Γκέιτς, η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ακόμη ότι υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευαστεί στη Σινώπη, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Υπενθυμίζοντας ότι υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας με τη Νότια Κορέα, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο συνεργαζόμενοι εντατικά μαζί τους τους επόμενους έξι μήνες».

Ο Μπαϊρακτάρ, ο οποίος δήλωσε ότι διεξήχθησαν συνομιλίες με την Κίνα σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό που θα κατασκευαστεί στην ανατολική Θράκη και ότι αμερικανικές εταιρείες ενδιαφέρονται επίσης για έργα πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία, δήλωσε: «Ίσως στη Σινώπη και τη Θράκη θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο με τριμερείς ή τετραμερείς κοινοπραξίες».

Türkiye Enerji Zirvesi’nde sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek Türkiye’nin enerji ve madencilik vizyonunu değerlendirdik. Arz güvenliğini tahkim eden, yerli üretimi artıran ve enerji diplomasisiyle stratejik konumumuzu güçlendiren adımlarımızı katılımcılarla… pic.twitter.com/P2CJoQC1IR — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) December 9, 2025

Ποια είναι η TerraPower

Η TerraPower LLC, είναι μία αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων με έδρα το Μπέλβιου της Ουάσινγκτον.

Ενώ ο Μπιλ Γκέιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και συνεχίζει να την υποστηρίζει ενεργά ως βασικός επενδυτής και πρόεδρος, η ιδιοκτησιακή δομή της TerraPower περιλαμβάνει και άλλους επενδυτές και ιδιώτες.

Η εταιρεία έχει, επίσης, λάβει χρηματοδότηση από άλλους μεγάλους επενδυτές και ομίλους, όπως η SK Group (Νότια Κορέα), η NVentures (το επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) μέσω του Προγράμματος Επίδειξης Προηγμένων Αντιδραστήρων (ARDP).