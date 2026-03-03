Κόσμος

Η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έπινε καφέ σε mall την ώρα των ιρανικών επιθέσεων

«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη.  Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Δείτε βίντεο
FILE PHOTO: People shop ahead of the holy month of Ramadan at the Mall of the Emirates in Dubai, United Arab Emirates, March 22, 2023. REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi/File Photo
Το Dubai Mall / AP

Οι ισχυρές εκρήξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν ως αντίποινα που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, δεν σταμάτησαν τη ζωή στη χώρα.

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι -η βασιλική οικογένεια κυρίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- ο πρόεδρος των Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μαζί με τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας, βρέθηκαν στο Dubai Mall για καφέ μέσα στον χαμό με τις επιθέσεις από drones του Ιράν.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με έναν διαφορετικό τρόπο προσπάθησαν να καθησυχάσουν και να ηρεμήσουν οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους κατοίκους της χώρας τους εν μέσω των αναχαιτίσεων των ιρανικών drones.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.

«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

