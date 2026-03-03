Η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έπινε καφέ σε mall την ώρα των ιρανικών επιθέσεων

Οι ισχυρές εκρήξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν ως αντίποινα που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, δεν σταμάτησαν τη ζωή στη χώρα.

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι -η βασιλική οικογένεια κυρίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- ο πρόεδρος των Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μαζί με τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας, βρέθηκαν στο Dubai Mall για καφέ μέσα στον χαμό με τις επιθέσεις από drones του Ιράν.

Με έναν διαφορετικό τρόπο προσπάθησαν να καθησυχάσουν και να ηρεμήσουν οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους κατοίκους της χώρας τους εν μέσω των αναχαιτίσεων των ιρανικών drones.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.

One of the Dubai Citizens from Ghana with the president of the UAE and The Crown Prince of Dubai pic.twitter.com/e28Huby5sh — Tariq Albloushi (@tariqdubaiexprt) March 2, 2026

The President of The UAE

The Crown Prince of Dubai,

having coffee at the Dubai mall while the world talks Iran fears and World War 3 in the Middle East.

That’s how you reassure a nation without saying a word. pic.twitter.com/dHvL1mFwFH —(@nwanyebinladen) March 3, 2026

Royalty At the Mall:



In a show of strength, calm and fearlessness in the face of Iran’s attacks;



UAE Pres. Sheikh Mohamed & HRH Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed visited the Dubai Mall, walked among the people & actually sat down for a meal!!



pic.twitter.com/vd2VEcjIsb — NewzHawk (@TheRealNewzHawk) March 3, 2026

«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.