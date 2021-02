Η Βασίλισσα Ελισάβετ «υποκλίνεται» στον υπεραιωνόβιο «Κάπτεν Τομ» που νικήθηκε από τον κορονοϊό (video)

Ο λοχαγός Τομ Μουρ, ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια λίρες για να στηρίξει τη μάχη του βρετανικού συστήματος υγείας κατά του νέου κορονοϊού και που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 100 ετών, ήταν ένα σύμβολο ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

«Δεν αποτέλεσε μονάχα έμπνευση για τη χώρα αλλά και ένα σύμβολο ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο», επισήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε μια ανακοίνωση για τον άνθρωπο που στις 30 Απριλίου 1920 στο Γιόρκσαϊρ της Βόρειας Αγγλίας και ξεπέρασε το ορόσημο των 100 ετών στην ζωή πριν «φύγει» τελικά από τον «αόρατο εχθρό».

Από την πλευρά της, η βασίλισσα Ελισάβετ, που είχε τιμήσει τον Μουρ ονομάζοντάς τον «σερ», θα στείλει ένα ιδιωτικό μήνυμα συλλυπητηρίων στην οικογένειά του, έγινε γνωστό από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

