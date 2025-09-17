Κόσμος

Η βασίλισσα Καμίλα και η Κέιτ Μίντλετον ντύθηκαν στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ – Η διπλωματία της ενδυμασίας

Η Καμίλα με μπλε σύνολο και η Κέιτ Μίντλετον με βαθύ κόκκινο-μπορντό - Τυχαίο ή ξεκάθαρο διπλωματικό μήνυμα;
Κέιτ Μίντλετον, Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Καμίλα
Κέιτ Μίντλετον, Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Καμίλα / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ. Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει δύο μέρες, πραγματοποιείται μετά την επίσημη πρόσκληση του βασιλιά Κάρολου. Το Παλάτι επιφύλαξε στον αμερικανό πρόεδρο μία μεγαλειώδη υποδοχή στο Κάστρο του Γουίνδσορ. 

Κατά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ, η παρουσία της βασίλισσας Καμίλα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον δεν περιορίστηκε μόνο στη θερμή υποδοχή.

Τα χρώματα που επέλεξαν για τις εμφανίσεις τους έστειλαν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα ξεκάθαρο διπλωματικό μήνυμα.

Η Καμίλα εμφανίστηκε με σύνολο σε έντονο μπλε, ενώ η Κέιτ Μίντλετον προτίμησε ένα βαθύ κόκκινο-μπορντό, χρώματα που παραπέμπουν στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Kirsty Wigglesworth
Η βασίλισσα Καμίλα με την Μελάνια Τραμπ, τον βασιλά Κάρολο και τον Ντόναλντ Τραμπ / Kirsty Wigglesworth / Pool via REUTERS


«Αυτό αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα συντονισμένης ενδυμασίας με διπλωματικό υπόβαθρο που παραπέμπει στην αμερικανική σημαία», εξηγεί η αναλύτρια βασιλικών θεμάτων Victoria Murphy.

«Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι ενδυματολογικές επιλογές σε τέτοιες περιστάσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά εργαλεία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό βάρος».

The Prince and Princess of Wales ahead of the arrival of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of their second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025. Aaron Chown
Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ / Aaron Chown / Pool via REUTERS
Aaron Chown
Χαμογελαστή η Κέιτ Μίντλετον / Aaron Chown / Pool via REUTERS


Στο ίδιο πνεύμα, η στιλίστρια και συνεργάτιδα της Vogue, Marian Kwei, υπογραμμίζει: «Οι ενδυματολογικές επιλογές κατά τη διάρκεια κρατικών επισκέψεων είναι απολύτως συνειδητές. Αποτελούν μορφή διπλωματίας μέσω της εικόνας».

Κόσμος
