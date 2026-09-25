Η viral στιγμή Τραμπ – Σι στον Λευκό Οίκο: Το «πορτρέτο» του Μπάιντεν και τα γέλια του προέδρου της Κίνας

Μια απρόσμενη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο έγινε viral, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, το ιδιαίτερο «πορτρέτο» που έχει τοποθετήσει στη θέση εκείνου του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και η αντίδραση του Σι ήταν άμεση.

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Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ξενάγησης του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες πέρασαν από το «Presidential Walk of Fame», όπου βρίσκονται εικόνες των Αμερικανών προέδρων.

Όταν έφτασαν στο σημείο που αντιστοιχεί στον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε και έδειξε στον Σι την εικόνα ενός autopen, δηλαδή της συσκευής που μπορεί να αναπαράγει αυτόματα μια υπογραφή.

«Και αυτό είναι το αυτόματο στιλό… Είναι ο Μπάιντεν», είπε ο Τραμπ, με τον Σι Τζινπίνγκ να ξεσπά σε γέλια, αφού συνεργάτης του φάνηκε να του μεταφράζει το σχόλιο στα μανδαρινικά.

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Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, καθώς ο συνήθως συγκρατημένος Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε να γελά με το σχόλιο του Τραμπ.

Η εικόνα του autopen δεν τοποθετήθηκε ειδικά για την επίσκεψη του Σι. Βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση από το 2025, όταν ο Τραμπ επέλεξε να μην τοποθετήσει το παραδοσιακό πορτρέτο του Μπάιντεν, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεσή του με τον προκάτοχό του.

Η ανάλαφρη στιγμή σημειώθηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, όπου οι δύο πρόεδροι είχαν συνομιλίες για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου και σημαντικά οικονομικά και τεχνολογικά ζητήματα.