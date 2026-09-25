Ο Τραμπ «πείραξε» τη φωτογραφία του με τον Σι: Το γάντι, οι εκφράσεις και τα παπούτσια της Μόνικα Κρόουλι – Όλα όσα εντόπισε το BBC Verify

Μια φωτογραφία από την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φαίνεται να έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μετά τη μεγάλη συζήτηση που προκάλεσε η αντίδρασή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής διέλευσης αεροσκαφών όπου φάνηκε να τρομάζει από τον εκκωφαντικό θόρυβο των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άντριους την Τετάρτη (23.09.2026), στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, όπου συνοδευόταν από τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν και «ισχυρό όπλο» της Κίνας στην Ουάσινγκτον.

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Ένα από τα στιγμιότυπα της υποδοχής έγινε γρήγορα viral. Την ώρα που ο Τραμπ στεκόταν δίπλα στον Σι και χαιρετούσε στρατιωτικά, ένα B-1 πέρασε πάνω από το σημείο προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο. Στα πλάνα, ο Τραμπ φαίνεται να αιφνιδιάζεται και να τρομάζει, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος παραμένει ανέκφραστος και ατάραχος. Αργότερα, ο Τραμπ σχολίασε ότι ο θόρυβος ήταν ιδιαίτερα δυνατός.

Τρόμαξε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Jonathan Ernst

Λίγες ώρες μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social μια διαφορετική εκδοχή φωτογραφίας από την ίδια στιγμή. Στην εικόνα εμφανίζεται να χαιρετά δίπλα στον Σι, ενώ έχουν προστεθεί οι λέξεις «Only Trump» και ένα κυκλικό έμβλημα με 13 αστέρια στο φόντο. Η εικόνα διαφέρει εμφανώς από την αρχική φωτογραφία.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε αυτά τα στοιχεία. Στη φωτογραφία φαίνεται να έχει αλλοιωθεί και η εικόνα της Μόνικα Κρόουλι, επικεφαλής Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρόσωπό της έχει τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μοιάζει με νεότερη γυναίκα.

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Το BBC επιχείρησε να επισημάνει τα σημεία κατά τα οποία φαίνονται να έχουν υποστεί επεξεργασία αν και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του βρετανικού μέσου, για σχολιασμό.

Το BBC Verify λοιπόν, εξέτασε πιο αναλυτικά τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ, συγκρίνοντάς την με επιβεβαιωμένες εικόνες από την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ. Η σύγκριση ανέδειξε αρκετές διαφορές.

Μεταξύ άλλων, στη φωτογραφία ο Τραμπ εμφανίζεται να φορά μόνο ένα μαύρο γάντι, ενώ το πρόσωπο και τα δόντια του διαφέρουν από εκείνα που καταγράφονται σε άλλες εικόνες από την ίδια στιγμή.

Αλλαγές εντοπίστηκαν και στην εμφάνιση της Μόνικα Κρόουλι. Στις φωτογραφίες από την υποδοχή, τα παπούτσια της είναι διαφορετικά από εκείνα που εμφανίζονται στην εικόνα που ανήρτησε ο Τραμπ.

Παράλληλα, από το φόντο της επίμαχης φωτογραφίας λείπουν στοιχεία του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων τμήματα που βρίσκονται κάτω από την έξοδο κινδύνου.

Ο Hany Farid, ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία και συνιδρυτής της GetReal Security, δήλωσε στο BBC Verify ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις παραπέμπουν σε «αισθητικές διορθώσεις» που συχνά χρησιμοποιούνται για να «καθαρίσουν» φωτογραφίες.

Όπως εξήγησε, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εμφανείς αλλαγές, ενισχύεται η εκτίμηση ότι οι διαφορές προέκυψαν από ψηφιακή επεξεργασία ή χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το Mirror έκανε λόγο για «προσπάθεια του Τραμπ να διαχειριστεί την εικόνα που προκλήθηκε από το viral βίντεο της υποδοχής και την αντίδρασή του».