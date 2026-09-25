Βίντεο άγριου ξυλοδαρμού υπάλληλου φαστφουντάδικου στη Μασαχουσέτη – Κουκουλοφόροι οι δράστες

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας νεαρός υπάλληλος σε φαστφουντάδικο στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Σοκάρει το βίντεο που «ανέβηκε» στα social media.

Άγνωστα άτομα, φορώντας κουκούλες και μαύρα φούτερ, εισέβαλαν στο φαστφουντάδικο στη Μασαχουσέτη και ξυλοκόπησαν τον υπάληλο.

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Από τα βίντεο αναγνωρίστηκαν τέσσερις ανήλικοι και συνελήφθησαν, αντιμετωπίζοντας επτά κατηγορίες: επίθεση και ξυλοδαρμό, επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο, διατάραξη της δημόσιας τάξης, διατάραξη κοινής ησυχίας, παράνομη είσοδο, ομαδική συμπλοκή και παραβίαση των δικαιωμάτων με πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και κλωτσιές, και όσους βρίσκονταν στο κατάστημα να καταγράφουν απλά τις σκηνές με τις κάμερες των κινητών τους.

«Όλοι στεκόντουσαν εκεί και το βιντεοσκοπούσαν γελώντας. Απολύτως φρικιαστικό», έγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Χ (πρώην Twitter).

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Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, όπου θα παραμείνουν μέχρι τη δίκη τους.

🚨 BREAKING: Outrage after a group of teens reportedly stormed a McDonald’s in Lynn, Massachusetts and attacked a teen worker at the drive-thru.



Witnesses reportedly stood by and filmed instead of helping.



Absolutely disturbing. Authorities are investigating.… — GDA_Press (@GDA_Press) September 21, 2026

«Ως πατέρας, μέλος της κοινότητας και δήμαρχος, ανησυχώ βαθιά για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται νέοι της κοινότητάς μας», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Λιν της Μασαχουσέτης.