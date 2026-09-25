Τοσκάνη: Τραγωδία με δύο νεκρούς και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφο κτίριο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λούκα της Τοσκάνης, στη βορειοδυτική Ιταλία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο.

Από τη φονική πυρκαγιά στο τριώροφο κτίριο στην Τοσκάνη, έχασαν τη ζωή τους ένας 65χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, οι οποίοι έμεναν στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους υπόλοιπους ορόφους. Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς των δύο θυμάτων μέσα στο διαμέρισμά τους.

Η 73χρονη βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι, ενώ ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην κρεβατοκάμαρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του από την εισπνοή καπνού.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Μάλιστα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν ένα βρέφος, ενώ αρκετές οικογένειες είχαν βγει στα μπαλκόνια και περίμεναν βοήθεια για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

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Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εγκαυμάτων της Πίζας για νοσηλεία.

Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση και ο δήμος της Λούκα έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προσωρινή στέγαση των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και ερευνώνται από την Πυροσβεστική.