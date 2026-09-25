Κόσμος

Τοσκάνη: Τραγωδία με δύο νεκρούς και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφο κτίριο

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά - Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν ένα βρέφος
team of firefighters pulling the from the bumpy car after the traffic accident on the highway CommentFC
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λούκα της Τοσκάνης, στη βορειοδυτική Ιταλία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο.

Από τη φονική πυρκαγιά στο τριώροφο κτίριο στην Τοσκάνη, έχασαν τη ζωή τους ένας 65χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, οι οποίοι έμεναν στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους υπόλοιπους ορόφους. Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς των δύο θυμάτων μέσα στο διαμέρισμά τους.

Η 73χρονη βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι, ενώ ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην κρεβατοκάμαρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του από την εισπνοή καπνού.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Μάλιστα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν ένα βρέφος, ενώ αρκετές οικογένειες είχαν βγει στα μπαλκόνια και περίμεναν βοήθεια για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εγκαυμάτων της Πίζας για νοσηλεία.

Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση και ο δήμος της Λούκα έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προσωρινή στέγαση των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και ερευνώνται από την Πυροσβεστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
191
176
156
150
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα της Ελλάδας ή του Ισραήλ που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματά μας»
Αντί να συζητάμε σήμερα ποιες συνέπειες θα είχε μια υποθετική στρατιωτική σύγκρουση για τη Συμμαχία, θα ήταν πιο σκόπιμο να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε μια τέτοια πιθανότητα», τόνισε ο Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo