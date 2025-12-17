Η Warner Bros απορρίπτει την προσφορά εξαγοράς της Paramount των 108 δισ. δολαρίων, ανοιχτός ο δρόμος για το Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε σήμερα Τετάρτη (17.12.2025) την επιθετική πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, επικαλούμενο έλλειψη εγγυήσεων χρηματοδότησης.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, που γνωστοποιήθηκε μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, το Δ.Σ. της εταιρείας επισημαίνει ότι η Paramount «παραπλανεί συστηματικά» τους μετόχους της Warner Bros, υποστηρίζοντας πως η προσφορά ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά είναι πλήρως εγγυημένη από την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου και διευθύνοντα συμβούλου της Oracle Λάρι Έλισον. Όπως τόνισε το συμβούλιο, η εγγύηση αυτή «δεν υφίσταται και ουδέποτε υπήρξε», επισημαίνοντας ότι η πρόταση της Paramount ενέχει «πολλούς και σημαντικούς κινδύνους».

Το Δ.Σ. της Warner Bros ανέφερε επίσης ότι εξέτασε την προσφορά της Paramount και την έκρινε «κατώτερη» της συμφωνίας συγχώνευσης με τη Netflix. Σύμφωνα με την Warner Bros Discovery, η προσφορά του Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της εταιρείας, τη βιβλιοθήκη περιεχομένου της και την πλατφόρμα HBO Max, αποτελεί δεσμευτική συμφωνία, δεν απαιτεί χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και συνοδεύεται από ισχυρές δεσμεύσεις δανεισμού.

Από την άλλη η Paramount έχει υποστηρίξει ότι η πρότασή της είναι «ανώτερη» από εκείνη της Netflix – ύψους 72 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τις κινηματογραφικές και streaming δραστηριότητές της στη Netflix. Την επόμενη εβδομάδα, η Paramount Skydance πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε την προσφορά των προσφορών για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεοπτικών της δικτύων.