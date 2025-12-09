Ντέιβιντ Έλισον: Ο CEO της Paramount και λάτρης του Top Gun που απειλεί να «θάψει» το deal Netflix – Warner Bros

Στα τραπέζια του παγκόσμιου media business, εκεί όπου τα πονταρίσματα μετρώνται σε δισεκατομμύρια και οι κινήσεις απαιτούν ατσάλινα νεύρα, εκτυλίσσεται ένα παιχνίδι που θυμίζει πόκερ υψηλού ρίσκου. Η εξαγορά της Warner Bros Discovery μετατρέπεται σε σκληρή αναμέτρηση συμφερόντων, με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις – όχι άσχετες και με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Η αιφνιδιαστική παρέμβαση της Paramount Skydance, με κατά πολύ υψηλότερη προσφορά, έρχεται να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία που είχε μόλις «κλειδώσει» η Netflix και να αλλάξει εκ νέου τους όρους του παιχνιδιού.

Η Paramount – μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ – προσφέροντας, απευθείας στους μετόχους, υψηλότερο τίμημα, συνολικού ύψους 108,4 δισεκατομμύριων δολαρίων, αποκλειστικά σε μετρητά και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων τα κινηματογραφικά της στούντιο, το HBO Max αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, Discovery Channel και TNT Sports, ξαναμπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μάλιστα με μεγάλες αξιώσεις που δεν αποκλείεται να κοστίσουν στον γίγαντα του streaming Netflix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσφορά του Netflix, που προκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή (05.12.2025) οδηγώντας σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία, ανερχόταν σε 72 δισ. δολ, σε μετρητά και μετοχές, και αφορούσε μόνον το HBO και τα κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί τελικά αυτός ο «γάμος» το Netflix θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος της παγκόσμιας streaming αγοράς αποκτώντας την αποκλειστική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός τεράστιου καταλόγου που συμπεριλαμβάνει θρυλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σειρές όπως: Χάρι Πότερ, Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Μπάτμαν, Σούπερμαν, Game of Thrones. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε σε όλους τους τόνους ότι θα έχει λόγο στην απόφαση.

Και μην προλάβει να κοπάσει καλά ο θόρυβος της ανακοίνωσης για ένα από τα πιο μεγάλα deal του 2025 η Paramount Skydance βγήκε στην αντεπίθεση και απάντησε χθες Δευτέρα (08.12.2025) με μια επιθετική πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, που κατατίθεται απευθείας στους μετόχους και ξεπερνά εκείνη του Netflix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντέιβιντ Έλισον που βρίσκεται στο «τιμόνι» της Paramount προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ανεβάζοντας το τελικό τίμημα στα 108 δισ. δολάρια και επιχειρώντας να ακυρώσει τη συμφωνία της Warner Bros Discovery με τη Netflix που ανακοινώθηκε.

Ποιος είναι όμως ο Ντέιβιντ Έλισον που προσπαθεί να «θάψει» το deal που έκλεισε το Netflix με την Warner Bros;

Ο 42χρονος Ντέιβιντ Έλισον είναι ο CEO της Paramount Skydance. Γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή και CEO της Oracle και μεγάλου υποστηρικτή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχει εμμονή με τις πτήσεις λόγω «Top Gun» και έχει κάνει και το πέρασμά του – αν και μικρό – από την ηθοποιία.

Ο Έλισον ίδρυσε την Skydance το 2006, με την βοήθεια του πατέρα του, του οποίου η περιουσία ανέρχεται σε 277 δισ. δολάρια.

Η Skydance έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες με ταινίες όπως οι «Mission Impossible: Ghost Protocol» και «Baywatch», και συνολικά έσοδα στο box office άνω των 8 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία συγχώνευσης αποτίμησε την Skydance στα 4,75 δισ. δολάρια. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το «Top Gun: Maverick», το οποίο έγινε η δεύτερη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2022, κερδίζοντας σχεδόν 1,5 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Ο ίδιος ο Ντέιβιντ Έλισον έχει εμμονή με τις πτήσεις η οποία οφείλεται στην πρώτη ταινία «Top Gun». Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του, του αγόρασε ένα αεροπλάνο στην ηλικία των 13 ετών και έκαναν μαθήματα μαζί. Στα 17 του, ο Έλισον είχε αρχίσει να συμμετέχει σε αεροπορικές επιδείξεις εκτελώντας εναέρια ακροβατικά.

Στην πορεία παράτησε τις πτήσεις και τις επιδείξεις για να ξεκινήσει σπουδές στον κινηματογράφο, τις οποίες και παράτησε αργότερα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

Προτού καταλήξει να γίνει στέλεχος στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο Έλισον δοκίμασε επίσης για λίγο την τύχη του ως ηθοποιός. Το 2006, εμφανίστηκε σε μια ταινία της Skydance με τίτλο «Flyboys», η οποία αφορά Αμερικανούς πιλότους που πέταξαν για τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία κόστισε περίπου 65 εκατ. δολάρια, αλλά είχε απογοητευτικές εισπράξεις αφού κέρδισε μόλις 18 εκατ. δολάρια περίπου, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η συγχώνευση με την Paramount

Η σχέση της εταιρείας του Έλισον με την Paramount χρονολογείται από το 2011, όταν η Skydance συγχρηματοδότησε με το στούντιο την ταινία «Αληθινό θράσος» (True Grit) των αδελφών Κοέν.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, και βγάζοντας περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Η αδερφή του Έλισον, Μέγκαν, συμμετέχει επίσης στα κινηματογραφικά δρώμενα. Η εταιρεία παραγωγής της, Annapurna Pictures, είναι πίσω από κυκλοφορίες ταινιών όπως οι «Zero Dark Thirty», «Her», «American Hustle» και «Phantom Thread», οι οποίες έλαβαν όλες υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η συγχώνευση των Skydance και Paramount, ένα deal αξίας 8 δισ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε επίσημα τον Αύγουστο. Ο Έλισον ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας, Paramount Skydance.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προχώρησε σε απολύσεις, απομακρύνοντας 1.000 υπαλλήλους τον Οκτώβριο. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες περικοπές. Περίπου 600 υπάλληλοι έλαβαν πακέτα αποζημίωσης και παραιτήθηκαν, σύμφωνα με το Business Insider.

Ο Έλισον έχει επίσης τοποθετήσει την Μπάρι Βάις στην αρχισυνταξία του CBS News. Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα έφυγε από το τμήμα Opinion των New York Times το 2020 και αργότερα ίδρυσε και την «anti-woke» πλατφόρμα The Free Press, την οποία απέκτησε η Paramount Skydance για περίπου 150 εκατ. δολάρια.

Ο Έλισον συνέχισε τις κινήσεις τους προσλαμβάνοντας την βετεράνο του Netflix, Σίντι Χόλαντ, και ξοδέύοντας 7,7 δισ. δολάρια για τα δικαιώματα του UFC.

Η επιθετική πρόταση εξαγοράς της Warner Bros

Τώρα ο Έλισον έχει βάλει στο… μάτι την Warner Bros. Discovery.

Η Paramount Skydance είχε υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά έναντι των Netflix και Comcast για την εξαγορά της εταιρείας. Ωστόσο, η Warner Bros. Discovery αποδέχτηκε τελικά την προσφορά του Netflix να αγοράσει τις δραστηριότητες streaming και στούντιο της εταιρείας έναντι 72 δισ. δολαρίων.

Ο Έλισον προσπαθεί τώρα να ανατρέψει την κατάσταση. Στις 8 Δεκεμβρίου, η Paramount Skydance υπέβαλε την επιθετική πρόταση εξαγοράς.

«Έχουμε ταχύτερη ρυθμιστική βεβαιότητα για να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία», δήλωσε ο Έλισον. Χαρακτήρισε το deal «υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των δημιουργών» και «υπέρ του ανταγωνισμού».