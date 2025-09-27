Η Χαμάς δηλώνει πως δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται σχεδόν βέβαιος για το σχέδιο που όπως υποσχέθηκε θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που θα οδηγήσει το τέλος της αιματοχυσίας και στην επιστροφή των ομήρων στο σπίτι τους.

Η Χαμάς σήμερα 27.09.2025, ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz που επικαλείται πηγές, ανέφερε νωρίτερα ότι η Χαμάς συμφώνησε κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους αλλά και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Μεταξύ των όσων περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ, φαίνεται να είναι το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και η συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, ανέφερε ακόμη το δημοσίευμα.

Βρετανικά δημοσιεύματα μάλιστα θέλουν τον Τόνι Μπλερ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην μεταβατική κυβέρνηση στην Γάζα εφόσον τηρηθεί η συμφωνία και τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Παρασκευή 26.09.2025, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει καμία δημόσια απάντηση στη δήλωση αυτή, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα προτάσεις στους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, προτάσεις που περιλαμβάνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.