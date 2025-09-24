Το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα – Ετοιμάζεται να το παρουσιάσει στον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στους Αραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς, συγκεντρώνοντας θετικές αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ένα αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Την Τετάρτη, αρκετοί ηγέτες εξέδωσαν ανακοινώσεις για να επαινέσουν το σχέδιο. Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες κατά τη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι παρουσιάζει το σχέδιο επειδή κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος, το Ισραήλ γίνεται όλο και πιο απομονωμένο διεθνώς, πρόσθεσε μια πηγή. «Είμαστε αισιόδοξοι, και θα έλεγα ακόμη και σίγουροι, ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποιο είδος σημαντικής εξέλιξης», δήλωσε ο Γουίτκοφ την Τετάρτη (24/9/25).

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ ήταν παραλλαγές παλαιότερων, που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες και επικαιροποιήσεις ιδεών που αναπτύχθηκαν από τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Οι βασικές αρχές είναι: Η απελευθέρωση όλων των τελευταίων ομήρων. Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Η σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς. Μια δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα. Κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι πηγές σημείωσαν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Η άλλη πλευρά

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν στον Τραμπ διάφορους όρους για να υποστηρίξουν το σχέδιό του:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας. Το Ισραήλ δεν θα κατασκευάσει οικισμούς στη Γάζα. Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο τζαμί Αλ-Ακσά. Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους Αραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ανέφεραν δύο πηγές. Το Politico ήταν το πρώτο που ανέφερε τη δέσμευση του Τραμπ να αποτρέψει την προσάρτηση.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις αμερικανικές αρχές και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε κοινή δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Τραμπ.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τονίζουμε τη σημασία της ηγεσίας του για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα οριζόντων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσαν.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση υποστήριξης του σχεδίου του Τραμπ. «Εκτιμώ τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ειδικότερα, και την προσπάθειά του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε κατά τη χθεσινή συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με μια σειρά από Αραβες και Ισλαμικούς ηγέτες, τις οποίες θεωρώ ως ένα σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε περαιτέρω την επόμενη περίοδο για την επίτευξη της ειρήνης», δήλωσε ο αλ-Σίσι.

Ένας Άραβας αξιωματούχος που παρευρέθηκε στη συνάντηση δήλωσε ότι ήταν σαφώς «πολύ καλή» και τόνισε ότι «ο Τραμπ είναι σίγουρα αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο».

Ένας άλλος Αραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες έφυγαν από τη συνάντηση «πολύ αισ «Για πρώτη φορά αισθανθήκαμε ότι υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ώστε να προχωρήσουμε προς καλύτερα πράγματα στην περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ είχαν μια συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, προκειμένου να μετατρέψουν τις αρχές που παρουσίασε ο Τραμπ σε ένα πιο λεπτομερές και λειτουργικό σχέδιο.

Τη Δευτέρα το σχέδιο θα παρουσιαστεί στον Νετανιάχου

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι γενικά ενήμερος για τις αρχές των ΗΠΑ και ότι ο έμπιστος σύμβουλός του Ρον Ντέρμερ είχε πρόσφατα συζητήσεις για το θέμα με τον Κούσνερ και τον Μπλερ.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσει το σχέδιο με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή του, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το περιεχόμενο της συνάντησης, σύμφωνα με το Axios.

«Το σχέδιο των ΗΠΑ ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη βελτίωση με τη συμβολή των αραβικών χωρών. Αφού οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το πουλήσουν στον Μπίμπι», δήλωσε ένας αραβικός αξιωματούχος.