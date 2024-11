Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο Ισραηλοαμερικανού ομήρου – Ζητά την απελευθέρωσή του από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου

Στο φως της δημοσιότητας έδωσε σήμερα, Σάββατο (30.11.24) η Χαμάς ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλοαμερικανός όμηρος να μιλά στα αγγλικά απευθυνόμενος στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στα εβραϊκά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του.

Για το περιστατικό δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την οικογένεια του 20χρονου ομήρου Ένταν Αλεξάντερ ή από τις ισραηλινές αρχές που χαρακτηρίζουν βάρβαρο ψυχολογικό πόλεμο τέτοια βίντεο της Χαμάς με ομήρους.

Ο νεαρός εμφανίζεται στο βίντεο να ζητά από τους Ισραηλινούς να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του και όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Περίπου οι μισοί από τους 101 ξένους και Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Όλοι εκτός από τέσσερις απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Hamas published a video of an Israeli-American hostage, in which he pleads for U.S. President-elect Donald Trump to secure his release from captivity.



