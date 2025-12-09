Η Χαμάς προτείνει στο Ισραήλ εκεχειρία έως το 2035 αν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα

Την πρόθεσή της να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει την όποια επιθετικότητα σε βάρος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για ένα διάστημα έως και 10 χρόνια εξέφρασε η Χαμάς την Τρίτη (09.12.2025).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο «Middle East Eye» ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς, η πρόταση προς το Ισραήλ για δεκαετή εκεχειρία στη Γάζα παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει αυτό που περιέγραψε ο ίδιος ως μία ουσιαστική κίνηση της Χαμάς με σκοπό να δώσει ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσέφερε να θεσπίσει μία hudna (όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση για να περιγράψει μία μακροπρόθεσμη εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ, και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο, η hudna θα εγγυηθεί από τα κράτη που μεσολαβούν, τα οποία θα ενεργούν ως εγγυητές της συμμόρφωσης. Ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα και ότι οι μεσολαβητές θα εποπτεύουν άμεσα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση και την εσωτερική διακυβέρνηση μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, εκτοπισμού και πολιορκίας.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να παραδώσει τα όπλα της, εκτός αν αυτό γίνει υπό την εξουσία μίας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, η ισλαμιστική οργάνωση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ένοπλη εκστρατεία κατά του Ισραήλ θα τερματιστεί μόνο όταν τελειώσει η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα πρόταση, ωστόσο, αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνατότητες ή τις πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις σχεδόν καθημερινές επιδρομές παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.