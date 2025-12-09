Κόσμος

Η Χαμάς προτείνει στο Ισραήλ εκεχειρία έως το 2035 αν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη Γάζα

Η νέα πρόταση αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη
Κατεστραμμένα κτίρια στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας
Κατεστραμμένα κτίρια στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας / REUTERS / Φωτογραφία Nir Elias

Την πρόθεσή της να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει την όποια επιθετικότητα σε βάρος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για ένα διάστημα έως και 10 χρόνια εξέφρασε η Χαμάς την Τρίτη (09.12.2025).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο «Middle East Eye» ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς, η πρόταση προς το Ισραήλ για δεκαετή εκεχειρία στη Γάζα παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει αυτό που περιέγραψε ο ίδιος ως μία ουσιαστική κίνηση της Χαμάς με σκοπό να δώσει ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσέφερε να θεσπίσει μία hudna (όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση για να περιγράψει μία μακροπρόθεσμη εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ, και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο, η hudna θα εγγυηθεί από τα κράτη που μεσολαβούν, τα οποία θα ενεργούν ως εγγυητές της συμμόρφωσης. Ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα και ότι οι μεσολαβητές θα εποπτεύουν άμεσα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση και την εσωτερική διακυβέρνηση μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, εκτοπισμού και πολιορκίας.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να παραδώσει τα όπλα της, εκτός αν αυτό γίνει υπό την εξουσία μίας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, η ισλαμιστική οργάνωση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ένοπλη εκστρατεία κατά του Ισραήλ θα τερματιστεί μόνο όταν τελειώσει η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα πρόταση, ωστόσο, αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνατότητες ή τις πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις σχεδόν καθημερινές επιδρομές παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
201
162
112
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στην Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε την σύντροφό του με κουζινομάχαιρο – Την κατηγόρησε ότι του επιτέθηκε πρώτη
Ο 26χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η 31χρονη σύντροφός του του επιτέθηκε πρώτη με κουζινομάχαιρο ενώ φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη»
Ο πλούσιος 26χρονος που κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του
Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
«Είμαι έτοιμος για εκλογές, ζητώ από ΗΠΑ και Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας- Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών» τονίζει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 32
Newsit logo
Newsit logo