Κόσμος

Η Χεζμπολάχ καλεί τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη γιατί είναι «αμαρτία»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε την Τρίτη πως ανακάλεσε την διαπίστευση του Ιρανού πρέσβη
Καπνός σε πόλη στον Λίβανο / Reuters

Η Χεζμπολάχ κάλεσε σήμερα Τετάρτη (24/03/2026) τον Λίβανο να ανακαλέσει άμεσα την απέλαση του Ιρανού πρέσβη, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 

Μάλιστα στην επιστολή που έστειλε η Χεζμπολάχ στην ηγεσία στον Λίβανο, ζητάει να αλλάξει αυτή η απόφαση γιατί είναι «αμαρτία».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της οργάνωσης αναφέρεται πως «η Χεζμπολάχ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να απαιτήσουν από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει χάσει την εθνική του αξιοπιστία θέτοντας τα κομματικά συμφέροντα πάνω από την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το εθνικό συμφέρον του Λιβάνου, να ανακαλέσει αμέσως την απόφαση αυτή λόγω των σοβαρών επιπτώσεών της.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Ο υπουργός και το κόμμα του πρέπει να ενεργήσουν με σύνεση, να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που περιβάλλουν τον Λίβανο και να κατανοήσουν ότι η προστασία της κυριαρχίας του Λιβάνου δεν επιτυγχάνεται μέσω της υποταγής σε εξωτερικές επιταγές, ούτε με την εχθροποίηση ενός θεμελιώδους συστατικού στοιχείου του έθνους ή φιλικών κρατών που έχουν υποστηρίξει τον Λίβανο.

Αντίθετα, επιτυγχάνεται μέσω της εθνικής ενότητας και της αντιμετώπισης του μοναδικού αληθινού εχθρού της χώρας: του σιωνιστικού εχθρού».

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε την Τρίτη πως ανακάλεσε την διαπίστευση του Ιρανού πρέσβη, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι την Κυριακή για να εγκαταλείψει τη χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
431
298
124
95
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένοχος για βιασμό σερβιτόρας το 1972 ο Μπιλ Κόσμπι - Θα πληρώσει αποζημίωση 60 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός είχε προσφέρει κρασί και ένα χάπι, το οποίο η πρώην σερβιτόρα πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, πριν χάσει τις αισθήσεις της και ξυπνήσει μετά από ώρες γυμνή
Μπιλ Κόσμπι
Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει άλλους 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για υποστήριξη στις επιχειρήσεις στο Ιράν
Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία
Πεντάγωνο
Newsit logo
Newsit logo