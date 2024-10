Η Χεζμπολάχ ζητάει εκκένωση οικισμών στο βόρειο Ισραήλ – «Είστε νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοο»

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε σήμερα (26.10.2024) βίντεο με το οποίο ζητάει την εκκένωση αμάχων από οικισμούς στο βόρειο Ισραήλ, «ανοίγοντας» τον δρόμο, με αυτόν τον τρόπο, για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Χεζμπολάχ κατηγορεί τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ότι χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους οικισμούς, για να πραγματοποιούν χερσαίες επιδρομές στο νότιο Λίβανο.

Η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση αναφέρει χαρακτηριστικά στην προειδοποίηση ότι: «Προς όλους τους κατοίκους των οικισμών που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Σας ζητείται να εκκενώσετε αμέσως. Οι οικισμοί σας έχουν γίνει τόπος ανάπτυξης και εγκατάστασης για τις στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού που επιτίθενται στον Λίβανο».

⚡️ ⭕️ Hezbollah military media :



To all residents of the settlements mentioned in this statement. You are requested to evacuate immediately. Your settlements have become a place of deployment and settlement for the enemy’s military forces attacking #Lebanon. As a result, they… https://t.co/IzcubpTHYo pic.twitter.com/KOytkbaCUl