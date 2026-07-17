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Μονακό: Βίντεο ντοκουμέντο από τη βομβιστική επίθεση με στόχο τον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο Βαντίμ Γερμολάεφ

Νέο οπτικό υλικό καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης
Η στιγμή της έκρηξης στο Μονακό
Η στιγμή της έκρηξης στο Μονακό / Χ
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Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη έκρηξη που σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου στο Μονακό, με στόχο τον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο Βαντίμ Γερμολάεφ.

Στο υλικό από το βίντεο καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής έκρηξης έξω από πολυκατοικία στο Μονακό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο επιχειρηματίας, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου, όταν άγνωστος άφησε ένα σακίδιο με εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του κτιρίου όπου διέμενε η οικογένεια. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, με τις αρχές του Μονακό να χαρακτηρίζουν την υπόθεση απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι τρομοκρατική ενέργεια.

 

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ, ο οποίος κατάγεται από την Ουκρανία, έσπασε πρόσφατα τη σιωπή του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR). Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει δημόσια αποδείξεις που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του, ενώ η GUR απορρίπτει κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι Γάλλοι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει ως ύποπτη βομβίστρια την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα, κατηγορώντας ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ο Γερμολάεφ έβγαινε από ένα κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της: τον Βλαντισλάβ Ρέουτ, αξιωματικό της GUR, και τον Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των αρχών επιβολής του νόμου.

Η έρευνα για τη βομβιστική επίθεση συνεχίζεται από τις αρχές του Μονακό και της Γαλλίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της επίθεσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αγγίζει ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πιθανών πολιτικών προεκτάσεων, χωρίς όμως οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία για εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών να έχουν επιβεβαιωθεί από τις έρευνες.

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