Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει ποτέ λάθος, αυτό πιστεύει. Πάντα, πρέπει να φταίνε κάποιοι άλλοι. Όπως στην περίπτωση της προτροπής του για… ενέσεις χλωρίνης κατά του κορονοϊού. Εκείνος, σαρκαστικός ήταν. Τα ΜΜΕ δεν κατάλαβαν και τον παρεξήγησαν.

Γι’ αυτό και τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ «αποφάσισε» ότι οι καθημερινές συνεντεύξεις τύπου για την πορεία της εξάπλωσης του κορονοϊού στις ΗΠΑ δεν αξίζουν να σπαταλά τον (πολύτιμο κατά τη γνώμη του) χρόνο του. Όχι, όχι, δεν είναι ότι ο ηγέτης μιας παγκόσμιας δύναμης εκστόμισε το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο fake news. Όχι, δεν φταίει εκείνος.

Με ένα tweet του το Σάββατο (25.04.2020) λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε την οικουμένη ότι… βαρέθηκε και ότι οι καθημερινές συνεντεύξεις τύπου για τον ιό που θερίζει ζωές στη χώρα του και έχει κοστίσει τη ζωή, μέχρι στιγμής, σε περισσότερους από 53.000 Αμερικανούς, δεν αξίζουν το χρόνο του!

«Ποιος είναι ο σκοπός να έχουμε συνεντεύξεις Τύπου στον Λευκό Οίκο όταν τα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης κάνουν μόνο εχθρικές ερωτήσεις και στη συνέχεια αρνούνται να μεταδώσουν με ακρίβεια την αλήθεια ή τα γεγονότα. Κερδίζουν ρεκόρ τηλεθέασης και ο αμερικανικός λαός δεν παίρνει τίποτα άλλο εκτός από ψευδείς ειδήσεις. Δεν αξίζει τον χρόνο και η προσπάθεια!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

Και συνεχίζει δίνοντας συμβουλές: «Να θυμάστε, η θεραπεία δεν μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα το ίδιο. Να προσέχετε, να είστε ασφαλείς και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική».

Το μπαράζ από tweets δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τραμπ προσπάθεια να βγάλει τους πάντες τρελούς, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είπε ότι ο κορονοϊός είναι απάτη. «Ποιος θα έλεγε κάτι τέτοιο; Είπα ότι οι Δημοκράτες που δεν κάνουν τίποτα και οι συνεργάτες τους τα συστημικά ΜΜΕ είναι απάτη. Τους ξεμπρόστιασαν, τους ρεζίλεψαν και ενώ παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος, συνεχίζουν να διαδίδουν ψέματα», επέμεινε ο Τραμπ.

I never said the pandemic was a Hoax! Who would say such a thing? I said that the Do Nothing Democrats, together with their Mainstream Media partners, are the Hoax. They have been called out & embarrassed on this, even admitting they were wrong, but continue to spread the lie!