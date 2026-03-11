Κόσμος

ΗΑΕ-Κατάρ: Τράπεζες εκκενώνουν γραφεία τους, εξαιτίας των ιρανικών απειλών

Τράπεζες και εταιρείες παροχής συμβουλών όπως η PwC, Deloitte, HSBC, Citigroup και Standard Chartered εκκενώνουν ή κλείνουν τα γραφεία τους
FILE PHOTO: The Standard Chartered bank logo is seen at their headquarters in London, Britain, July 26, 2022. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo
Κατάστημα της Standard Chartered / REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

H Citigroup και η Standard Chartered άρχισαν να εκκενώνουν τα γραφεία τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, συστήνοντας στο προσωπικό τους να κάνει τηλεργασία, ανέφεραν σήμερα (11.03.2026) πηγές, καθώς τράπεζες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αφού το Ιράν απείλησε τραπεζικά συμφέροντα στον Κόλπο που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η τράπεζα Citigroup είπε στο προσωπικό του να εκκενώσει τα γραφεία του στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (Dubai International Financial Centre- DIFC) και τη συνοικία Ουντ Μέτα του Ντουμπάι των ΗΑΕ, όπως αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζόμενους και περιήλθε στη γνώση του Reuters, ζητώντας τους να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της τράπεζας δήλωσε πως συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού και έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια.

Η βρετανική StanChart έχει ευρεία παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι αυτήν τη στιγμή να αποτελεί έναν σημαντικό χρηματοπιστωτικό κόμβο για διεθνείς πιστωτές, μεταξύ άλλων οι JPMorgan και HSBC, όπως επίσης για νομικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού. Ένας εκπρόσωπος Τύπου της StanChart δεν θέλησε να σχολιάσει.

Την ίδια ώρα, η HSBC έκλεισε όλα τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους πελάτες, επισημαίνοντας πως το μέτρο στοχεύει στο να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών.

Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν αφού ένας εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου στρατιωτικής διοίκησης της Τεχεράνης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε σήμερα (11.03.2026)  πως το Ιράν θα στοχοθετήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, έπειτα από μία επίθεση εναντίον μιας ιρανικής τράπεζας.

Επιπλέον, η εταιρεία παροχής συμβουλών Deloitte ζήτησε από το προσωπικό της να εκκενώσει τα γραφεία του στο Ντουμπάι, ενώ η εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής PwC αποφάσισε να κλείσει τα γραφεία της σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες σε αυτές τις βρετανικές εταιρείες, έπειτα από τις ιρανικές απειλές.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τα γραφεία της PwC στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ θα παραμείνουν κλειστά «για προληπτικούς λόγους» για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
60
57
56
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στο Ιράν - «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή μετά το Ολοκαύτωμα για τον ισραηλινό λαό»
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή των εμπλεκομένων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan listens as Somalia's President Hassan Sheikh Mohamud speaks during a joint news conference in Istanbul, Turkey, Tuesday, Dec. 30, 2025. (AP Photo/Khalil Hamra)
Newsit logo
Newsit logo