Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών στο Φούτζι λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς τουριστών

Την απόφαση να ακυρωθεί το ετήσιο φεστιβάλ των ανθισμένων κερασιών στο πάρκο Arakurayama Sengen στην Ιαπωνία, πήραν οι ιαπωνικές αρχές της πόλης Φουτζιγιόσιντα, κοντά στο όρος Φούτζι, λόγω των αυξανόμενων περιστατικών απρεπούς και επικίνδυνης συμπεριφοράς από τουρίστες.

Η δημοφιλής εκδήλωση, η οποία διαρκεί εβδομάδες, πραγματοποιείται την τελευταία δεκαετία και προσελκύει περίπου 200.000 τουρίστες ετησίως. Ωστόσο, η απόφαση στο να μην γίνει φέτος το φεστιβάλ πάρθηκε λόγω τουριστών οι οποίοι εισέβαλαν σε ιδιωτικές αυλές και πετούσαν σκουπίδια σε δημόσιους χώρους.

Αναφερόμενος στην ακύρωση, ο δήμαρχος, Σιγκέρου Χοριούτσι, δήλωσε: «Πίσω από το όμορφο τοπίο [του όρους Φούτζι] κρύβεται η πραγματικότητα ότι η ήσυχη ζωή των πολιτών απειλείται», προσθέτοντας πως «έχουμε μια ισχυρή αίσθηση κρίσης». Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη «για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών μας».

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, καταγράφηκαν επανειλημμένα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς από τουρίστες στην πόλη, η οποία βρίσκεται δυτικά του Τόκιο. Εκτός από την «εισβολή σε ιδιωτικές κατοικίες χωρίς άδεια για χρήσης της τουαλέτας», οι αξιωματούχοι κατήγγειλαν «ρίψη σκουπιδιών» και «αφόδευση σε ιδιωτικές αυλές σπιτιών». Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, οι τουρίστες αντέδρασαν έντονα όταν οι κάτοικοι τους έκαναν παρατήρηση.

Παράλληλα, οι γονείς εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών τους, καθώς οι τουρίστες συνωστίζονται στα πεζοδρόμια σπρώχνοντάς τα ενώ πηγαίνουν σχολείο, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης, σύμφωνα με το Kyodo News.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, η πόλη δέχεται περισσότερους από 10.000 επισκέπτες την ημέρα, καθώς η υποτίμηση του γεν και η εκρηκτική προβολή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν προκαλέσει αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Παρά την ακύρωση του φεστιβάλ, ο χώρος διεξαγωγής του – το πάρκο Arakurayama Sengen – αναμένεται πάντως να προσελκύσει μεγάλο πλήθος επισκεπτών τον Απρίλιο για την πανοραμική θέα στο όρος Φούτζι. Για να διαχειριστούν τη μεγάλη συρροή, οι δημοτικοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να ενισχύσουν την αστυνόμευση, να δημιουργήσουν προσωρινούς χώρους στάθμευσης και να τοποθετήσουν φορητές τουαλέτες.

Η εποχή των ανθισμένων κερασιών ή hanami (που σημαίνει να κοιτάς λουλούδια), είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές περιόδους στην Ιαπωνία, προσελκύοντας τόσο ντόπιους, όσο και ξένους επισκέπτες σε πάρκα, ναούς και γραφικά εμβληματικά τοπόσημα.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός στην Ιαπωνία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες, με αξιοθέατα όπως το όρος Φούτζι και το Κιότο να καταλαμβάνουν σταθερά την κορυφή των προτιμήσεων.