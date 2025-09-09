Κόσμος

Ιαπωνία: Το κυβερνών κόμμα θα εκλέξει νέο ηγέτη στις 4 Οκτωβρίου – Φαβορί οι Σιντζίρο Κοϊζούμι και Σανάε Τακαΐτσι

Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Σιγκέρου Ισίμπα από την θέση του πρωθυπουργού
Ο Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας Σιντζίρο Κοϊζούμι
Ο Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας Σιντζίρο Κοϊζούμι / REUTERS / Kim Kyung-Hoon / File Photo

Το «κενό» εξουσίας και πολιτικής ηγεσίας, που έχει προκύψει στην Ιαπωνία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, θέλει να καλύψει το κυβερνών κόμμα, το οποίο θα εκλέξει τον νέο ηγέτη του στις 4 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι κοινοβουλευτικοί από το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) δήλωσαν σήμερα (09.09.2025) ότι στόχος αυτής της εκλογικής διαδικασίας είναι η Ιαπωνία να αποκτήσει νέο πρωθυπουργό, για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης.

Μάλιστα, ένα υψηλόβαθμος κοινοβουλευτικός του LDP δήλωσε πως η πλήρους κλίμακας διαδικασία επιλογής μπορεί να ευνοήσει την βετεράνο πολιτικό Σανάε Τακαΐτσι, μια δεξιά υπέρμαχο επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών που, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα.

Η Σανάε Τακαΐτσι σε προεκλογική ομιλίαΗ Σανάε Τακαΐτσι σε προεκλογική ομιλία / Hiro Komae /Pool via REUTERS / File Photo

Επίσης, άλλο φαβορί για την εκλογή είναι ο υπουργός Γεωργίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι, γιος του πρώην πρωθυπουργού Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ μιας ομάδας τουλάχιστον πέντε υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα μέχρι τώρα την υποψηφιότητά τους.

Η εκλογική διαδικασία

Στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης, κάθε βουλευτής του LDP καταθέτει μία ψήφο και οι επιλογές των μελών του κόμματος κατανέμονται αναλογικά σε ίσο αριθμό ψήφων με εκείνες των μελών του κοινοβουλίου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να αντανακλά την ευρύτερη δυνατή άποψη των μελών του κόμματος.

Η Τακαΐτσι και ο Κοϊζούμι, που αναδείχθηκε ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα στον οποίο είχε ανατεθεί η μείωση των πολύ υψηλών τιμών του ρυζιού, ήταν και προηγουμένως υποψήφιοι και είχαν έρθει δεύτερη και τρίτος αντίστοιχα στην ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου 2024 που ανέδειξε τελικά νικητή τον Ισίμπα.

Ο Σιγκέρου Ισίμπα υποκλίνεται κατά την διάρκεια ομιλίας για την παραίτησή τουΟ Σιγκέρου Ισίμπα υποκλίνεται κατά την διάρκεια ομιλίας για την παραίτησή του / TORU HANAI / Pool via REUTERS

Στους άλλους ενδεχόμενους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του χθες, Δευτέρα, καθώς και ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον ανώτατο εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του στην Κυριακή (07.09.2025), μετά τις εκλογές όπου ο κυβερνών συνασπισμός έχασε την πλειοψηφία που διέθετε και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους ζωής.

