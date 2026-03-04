Κόσμος

IDF: Μεγάλη επιχείρηση με πάνω από 100 μαχητικά στην Τεχεράνη – 250 βόμβες έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν

«Τα αρχηγεία χτυπήθηκαν ενώ προσωπικό του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος επιχειρούσε από αυτά», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός
Εικόνες από τη επίθεση
Εικόνες από τη επίθεση / Χ

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, στοχεύοντας ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα του Ιράν στο οποίο στεγάζονταν διοικητικά κέντρα και προσωπικό του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF), οι εν λόγω επιχειρήσεις στο Ιράν πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 μαχητικών αεροσκαφών και είχαν ως στόχο το στρατιωτικό συγκρότημα στην ανατολική Τεχεράνη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 04.03.2026.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο συγκρότημα και στο αρχηγείο που βρίσκεται εντός του ρίφθηκαν περισσότερες από 250 βόμβες.

 

Ο IDF αναφέρει ότι έπληξε το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, τη Δύναμη Quds του IRGC, τη διεύθυνση πληροφοριών, την παραστρατιωτική δύναμη Basij, την μονάδα κυβερνοασφάλειας του Ιράν, τη μονάδα ειδικών δυνάμεων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν και μια μονάδα «καταστολής διαμαρτυριών» των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή λεπτό προς λεπτό εδώ.

«Τα αρχηγεία χτυπήθηκαν ενώ προσωπικό του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος επιχειρούσε από αυτά», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: OnAlert.gr

