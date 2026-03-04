Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από την Τεχεράνη, νεκροί από το πλήγμα των ΗΠΑ στη φρεγάτα του Ιράν στη Σρι Λάνκα

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του οποίου είναι ήδη σοβαρές, ενώ παραμένει αβέβαιο το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανική φρεγάτα κοντά στη Σρι Λάνκα και προειδοποίησαν για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε από συστήματα του ΝΑΤΟ όταν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, η Τεχεράνη απειλεί ότι θα στοχοποιήσει ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο. Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την ανησυχία να εντείνεται και στην Κύπρο, αλλά και γύρω από την αμερικανική βάση στη Σούδα. Δείτε όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες εδώ.
Η Κίνα θα στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για μεσολάβηση, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου του καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης συνεχίζεται.
Η Κίνα εκτιμά την αυτοσυγκράτηση της Σαουδικής Αραβίας και την επιμονή της για επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα, φέρεται να δήλωσε ο Ουάνγκ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Σαουδάραβα υπουργό, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο Ουάγνκ δήλωσε πως η "κόκκινη γραμμή" για την προστασία των αμάχων στις συγκρούσεις δεν πρέπει να παραβιαστεί, και ότι μη στρατιωτικοί στόχοι όπως εκείνοι που έχουν σχέση με την ενέργεια, δεν πρέπει να υφίστανται επίθεση. Κάλεσε επίσης για την προστασία της ασφάλειας θαλάσσιων οδών.
Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση μιας κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα.
Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς.
Το Βέλγιο σχεδιάζει τη δημιουργία διαδρόμου επαναπατρισμού των πολιτών του από τη Μέση Ανατολή, μέσω της Αιγύπτου και σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Belga.
Οι επιχειρήσεις εκκένωσης Βέλγων πολιτών ενδέχεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου. Προτεραιότητα δίνεται στους περίπου 1.500 έως 2.000 Βέλγους τουρίστες που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή. Συνολικά εκτιμάται ότι βρίσκονται εκεί περίπου 2.000 τουρίστες και 26.000 Βέλγοι κάτοικοι.
Σήμερα το πρωί απογειώθηκε βελγικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου MRTT με προορισμό τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, στο πλαίσιο προετοιμασίας αερογέφυρας. Ένα μεταγωγικό A400M θα διατεθεί την Πέμπτη και δεύτερο την Παρασκευή.
Ήδη μικρός αριθμός πολιτών έχει επιστρέψει: έξι Βέλγοι από το Ομάν επαναπατρίστηκαν με τη συνδρομή της Ολλανδίας, ενώ περίπου 30 ακόμη αναμένονται με τη βοήθεια του Λουξεμβούργου.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι απαιτείται τουλάχιστον μερική κατάπαυση του πυρός για τη δημιουργία ασφαλούς «παραθύρου» επαναπατρισμού, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, η οποία οργανώνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και τον αρμόδιο υπουργό Τεό Φρανκέν. Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιχείρηση επαναπατρισμού θα ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, όπου ο κίνδυνος θεωρείται υψηλότερος και διαμένει μεγάλος αριθμός Βέλγων. Οι πολίτες δεν θα μεταφέρονται απευθείας στο Βέλγιο, αλλά αρχικά σε γειτονικές ασφαλείς χώρες.
Το υπουργείο Άμυνας διαθέτει για την επιχείρηση δύο μεταγωγικά A400M (περίπου 100 θέσεων το καθένα) και ένα Airbus A330 με περίπου 250 θέσεις, ενώ οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ο επαναπατρισμός θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς απαιτείται άνοιγμα του εναέριου χώρου και αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας.
Το βρετανικό πολεμικό πλοίο που ετοιμάζεται να προστατεύσει τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από δυτικούς αξιωματούχους.
Αυτή τη στιγμή το ΗΜ Dragon βρίσκεται στο λιμάνι Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας και εφοδιάζεται τόσο με πυρομαχικά όσο και με ό,τι άλλο χρειαστεί για το ταξίδι του.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει το παραμικρό για να ετοιμαστεί ένα πολεμικό πλοίο νωρίτερα. Όταν δε ρωτήθηκαν γιατί δεν στάλθηκε νωρίτερα ένα αντιτορπιλικό στην περιοχή με δεδομένη την από μηνών διαρκή στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ, απάντησαν πως δεν ήταν εύκολο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση εξαιτίας της ολοένα και πιο εύθραυστης γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως η οποία εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές απειλές για την ασφάλεια.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το HMS Dragon επιλέχθηκε επειδή ήταν το πιο έτοιμο για την αποστολή. Σύμφωνα με την Daily Mail, ήδη προετοιμαζόταν για άλλο πόστο έπειτα από μια περίοδο συντήρησης ρουτίνας όταν δέχθηκε την εντολή να ετοιμαστεί για να αποπλεύσει στην Μεσόγειο.
Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού οπλισμένα με πυραύλους Martlet που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι εντός ημερών, για να ενισχύσουν την άμυνα στην περιοχή, ανέφεραν βρετανοί αξιωματούχοι.
Το αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας HMS Dragon (D35) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ανήκει στην κλάση Type 45 destroyer, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα στόλου. Προορίζεται για την ενίσχυση της προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν και τους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Μια ανεξάρτητη αποστολή του ΟΗΕ, η οποία διερευνά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, καταδίκασε έντονα σήμερα τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι όλα αυτά παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ.
Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.
Η αποστολή δήλωσε σαστισμένη από τις θανατηφόρες επιθέσεις που είχαν στόχο Ιρανούς αξιωματούχους, δηλώνοντας ότι οι εξωδικαστικές εκτελέσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δικαιοσύνη.
Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων, που ξεκίνησε το 2022 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, «καταδικάζει έντονα» τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Δήλωσε «σαστισμένη» από το γεγονός ότι δεκάδες Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές. «Ακόμα κι αν ορισμένα από αυτά τα άτομα μπορεί να ήταν υπεύθυνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διεθνή εγκλήματα, η εξωδικαστική στέρηση ζωής δεν αποτελεί αποδεκτό μέσο για την απόδοση δικαιοσύνης βάσει του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αποστολής.
Εξέφρασε επίσης το μεγάλο της σοκ για την επίθεση κατά σχολείου θηλέων στην ιρανική πόλη Μινάμπ το Σάββατο, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τα περισσότερα από τα θύματα φαίνεται να ήταν μαθήτριες ηλικίας επτά έως 12 ετών, ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, μια ξεχωριστή ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ - επικαλούμενη αναφορές - δήλωσε ότι περισσότερα από 160 παιδιά σκοτώθηκαν.
Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά την καταστολή στο Ιράν ενός κύματος διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής.
Αποτελείται από τρεις ερευνητές, έχει ως αποστολή τη συλλογή και τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει λάβει άδεια από την Τεχεράνη για είσοδο στη χώρα.
Η αποστολή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για το γεγονός ότι ο ιρανικός λαός βρίσκεται πλέον «παγιδευμένος ανάμεσα σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες και μια κυβέρνηση με μακρά ιστορία σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Οι ερευνητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τους κρατούμενους στο Ιράν, ιδίως για τις «δεκάδες χιλιάδες» ανθρώπους που κρατούνται σε σχέση με την καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.
Πιστεύουν ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι στρατιωτικές επιθέσεις - όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον της φυλακής Εβίν στην Τεχεράνη από τον ισραηλινό στρατό στις 23 Ιουνίου 2025 - να μην ξανασυμβούν».
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και υπόκεινται σε βασανιστήρια και βρίσκονται αντιμέτωπη με θανατική ποινή, τόνισε έρευνα του ΟΗΕ, μετά από μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, σε απάντηση στην οικονομική κρίση της χώρας.