Στην Ουάσιγκτον ο Ιμπραχίμ Καλίν. Ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου για την πώληση F-16 στην Τουρκία.

Αναφορικά με την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι η σύνδεση της υπόθεσης αυτής με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι «εντελώς παράλογη, απαράδεκτη και αντιπαραγωγική».

«Στέλνει πολύ λάθος μήνυμα και δεν βοηθά τη διαδικασία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος και διπλωματικός σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη Καλίν στην Ουάσιγκτον, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο για τον οποίο η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας το καλοκαίρι. Τόνισε, επίσης, ότι για το ζήτημα αυτό οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε επαφή όχι μόνο με τις φινλανδικές και σουηδικές αρχές, αλλά και με Τούρκους αξιωματούχους.

Εντός της ημέρας (σ.σ. 14.03.2023), ο Ιμπραχίμ Καλίν αναμένεται να δει τον Τζέικ Σάλιβαν, ενώ υπάρχει ακόμα προγραμματισμένη συνάντηση με την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ.

