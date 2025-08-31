Ινδία: Άνδρας σκότωσε με ψαλίδι σύζυγο και πεθερά ανήμερα των γενεθλίων του γιου τους

Σε διπλή δολοφονία κατέληξε ένα πάρτι γενεθλίων στην Ινδία, όταν ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και την πεθερά του.

Ένας καυγάς για τα δώρα γενεθλίων ήταν η αφορμή ο Yogesh Sehgal, να δολοφονήσει την γυναίκα του και την μητέρα της με ψαλίδι. στην Ινδία.

Οι σοροί των δύο γυναικών της Kusum Sinha (63 ετών) και της κόρης της Priya Sehgal (34 ετών) βρέθηκαν σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού.

Η 63χρονη γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, που έκλεινε 17 χρόνια παντρεμένο, στις 28 Αυγούστου για να γιορτάσει τα γενέθλια του εγγονού της.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι όμως μία διαφωνία μεταξύ της γυναίκας και του συζύγου της, Yogesh, για τα δώρα γενεθλίων στον γιο τους, ήταν η αφορμή για έναν μεγάλο καυγά.

Η πεθερά αποφάσισε να μείνει με το ζευγάρι, που δεν ήταν η πρώτη φορά που τσακωνόταν, για να διευθετήσει το θέμα.

Birthday party ends in double murder



Kusum Sinha (63) and her daughter Priya Sehgal (34) were found dead in Sector 17 of Rohini.



They had been stabbed with a pair of scissors.



The incident occurred after Kusum came to Priya’s house to attend her grandson’s birthday party.… https://t.co/6f7COh4Cyl pic.twitter.com/pFBDQaorKW — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) August 30, 2025

«Στις 30 Αυγούστου, όταν ο γιος της 63χρονης προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του μέσω τηλεφώνου, οι κλήσεις του έμειναν αναπάντητες. Στη συνέχεια ήρθε στο σπίτι και βρήκε το διαμέρισμα κλειδωμένο από έξω με κηλίδες αίματος ορατές κοντά στην πόρτα», είπε ο αξιωματικός.

Αμέσως ενημέρωσε τα άλλα μέλη της οικογένειας και έσπασε την κλειδαριά, οπότε βρήκε τη μητέρα και την αδελφή του να κείτονται σε μια λίμνη αίματος μέσα στο δωμάτιο. Ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγος Yogesh Sehgal, άνεργος, σκότωσε τόσο τη μητέρα όσο και την αδελφή του και έφυγε με τα παιδιά, ανέφερε η αστυνομία.

Ο γιος της 63χρονης, Μέχ είπε στα μέσα ενημέρωσης ότι το σπίτι ήταν σε πλήρη ακαταστασία, με πράγματα σκορπισμένα παντού. Όταν σήκωσε τη μητέρα του, παρατήρησε βαθιά τραύματα στον λαιμό και την κοιλιά της, με αίμα να τρέχει από τις πληγές. «Κάλεσα το την αστυνομία. Έμαθα ότι ο Yogesh είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και κατηγόρησε την Πρίγια και την πεθερά του ότι τον ξυλοκόπησαν», υποστήριξε..

Ο Yogesh συνελήφθη από την αστυνομία, με τα αιματοβαμμένα ρούχα του και ένα ψαλίδι, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα να ερευνώνται από τις αρχές.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο Ροχίνι μαζί με τα δύο παιδιά του. Κατά την ανάκριση αποκάλυψε ότι η οικογένεια γιόρταζε τα 15α γενέθλια του μικρότερου γιου. Είπε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του έκανε ένα υποτιμητικό σχόλιο για το γεγονός ότι η οικογένειά του δεν έφερε δώρα, κάτι που τον έκανε έξαλλο. Γύρω στις 11:30 μ.μ. φέρεται να μαχαίρωσε την Πρίγια στον λαιμό με ψαλίδι και στη συνέχεια να επιτέθηκε στην πεθερά του.

Αφού διέπραξε το έγκλημα, ο Yogesh προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα. Στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα και περίμενε να επιστρέψουν οι γιοι του από το σχολείο. Όταν έφτασαν, τους ενημέρωσε για τη δολοφονία και είπε ότι θα τους πήγαινε κάπου πριν τον συλλάβει η αστυνομία. Ωστόσο, συνελήφθη προτού προλάβει να ολοκληρώσει το σχέδιό του.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, οι συνεχείς καυγάδες του ζευγαριού, σε συνδυασμό με το σχόλιο για τα δώρα, φαίνεται να πυροδότησαν το ξέσπασμα βίας.