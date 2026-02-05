Κόσμος

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο «ποντικότρυπα» – Διακόπηκε ο απεγκλωβισμός παγιδευμένων

Τέτοιοι είδους ορυχεία ήταν συνηθισμένα όμως απαγορεύτηκαν το 2014 λόγω των δυστυχημάτων και της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλούν
Ανθρακωρυχείο στην Ινδία
Ανθρακωρυχείο στην Ινδία / REUTERS/ Krishna N. Das / File Photo

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ινδία, από ένα τραγικό δυστύχημα στο βορειοανστολικό τμήμα της χώρας, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο κρατίδιο Μεγαλάγια, στην βορειοανατολική Ινδία, σε ένα «ανθρακωρυχείο ποντικότρυπα», που αποκαλείται έτσι επειδή τα λαγούμια του είναι τόσο στενά που μόλις και καταφέρνουν να περνούν από αυτά οι εργάτες.

Τέτοιοι είδους ορυχεία παλαιότερα ήταν πολύ συνηθισμένα στα βορειοανατολικά κρατίδια της Ινδίας, όμως απαγορεύτηκαν το 2014 λόγω του μεγάλου αριθμού των δυστυχημάτων και της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλούν.

Η τοπική αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των παγιδευμένων ανεστάλησαν, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού, είπε ο Κουμάρ. Εκτός των 16 νεκρών, άλλοι οκτώ εργάτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται επίσης από το γεγονός ότι το ορυχείο βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή και θα χρειαστούν πολλές ώρες να φτάσουν οδικώς οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί διασώστες.

«Η κυβέρνηση της Μεγαλάγια διέταξε πλήρη έρευνα για το δυστύχημα» και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, υποσχέθηκε ο τοπικός πρωθυπουργός Κόνραντ Σάνγκμα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Συνολικά 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα σε τέτοια παράνομα ορυχεία στα κρατίδια Άσαμ και Μεγαλάγια από το 2012, σύμφωνα με μια εκτίμηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

