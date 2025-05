Ινδία και Πακιστάν συζήτησαν για την αποκλιμάκωση των εντάσεων αλλά παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η Ινδία και το Πακιστάν καταγράφουν σήμερα (13.05.2025) πάνω από 70 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περίπου 15 στρατιώτες, στη χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεσή τους εδώ και δεκαετίες.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Ινδία και το Πακιστάν συζήτησαν χθες Δευτέρα (12.05.2025) τη διατήρηση της εκεχειρίας, που είναι σε ισχύ εδώ και τρεις ημέρες, ενώ «συμφώνησαν τα δύο στρατόπεδα να εξετάσουν άμεσα μέτρα προκειμένου να μειώσουν τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα»,.

Ανακοινώνοντας στρατιωτικές απώλειες για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες πριν από μία εβδομάδα, ο πακιστανικός στρατός μίλησε για «11 στρατιώτες που σκοτώθηκαν και 78 που τραυματίστηκαν» στις τάξεις του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, πρόσθεσε πως κατέγραψε «40 αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους επτά γυναίκες και 15 παιδιά, καθώς και 121 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα γυναίκες και 27 παιδιά» σε ινδικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις του πακιστανικού Κασμίρ και σε πακιστανικές επαρχίες.

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί καταγράφει 15 αμάχους και πέντε στρατιώτες νεκρούς. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι σταμάτησε «μια πυρηνική σύγκρουση».

