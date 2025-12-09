Ινδία: Παιδί «θαύμα» 3 ετών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE

Ο κόσμος του σκακιού υποδέχεται ένα νέο φαινόμενο. Σε ηλικία μόλις 3 ετών, ο Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα από την Ινδία έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που αποκτά επίσημη βαθμολογία από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), ξεπερνώντας οριακά το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει πέρυσι ένας άλλος Ινδός, ο Άνις Σαρκάρ.

Μια εξαιρετική επίδοση στο σκάκι για ένα παιδί που φοιτά ακόμη στο νηπιαγωγείο στην Ινδία, γράφει ο Guardian.

Εγγεγραμμένος σε σχολείο της πολιτείας Μαντία Πραντές, ο νεαρός «προφήτης» του σκακιού εξασφάλισε βαθμολογία rapid 1.572. Για να λάβει κάποιος βαθμολογία FIDE, πρέπει να νικήσει τουλάχιστον έναν παίκτη που έχει ήδη επίσημη βαθμολογία: ο Κουσουάχα νίκησε τρεις σε τουρνουά που διεξήχθησαν στην περιοχή του και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Κάθε μονάδα βαθμολογίας αντανακλά τη δύναμη ενός παίκτη — χωρίς αυτό να σημαίνει παγκόσμια κατάταξη. Ο σημερινός κορυφαίος παίκτης, Μάγκνους Κάρλσεν, έχει βαθμολογία 2.824 στο rapid.

Για τους γονείς του μικρού, αυτό το κατόρθωμα αποτελεί τεράστια υπερηφάνεια. «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο με βαθμολογία FIDE», δήλωσε ο πατέρας του, Σιντάρτ Σινγκ, στο ETV Bharat. «Θέλουμε να γίνει γκραν μετρ.»

Η Ινδία αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε ισχυρή δύναμη του σκακιού, παράγοντας λαμπρούς παίκτες όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γκουκές Ντομαρατζού και ο πεντάκις νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Βισβανάθαν Άναντ. Το όνομα του Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα ίσως προστεθεί σύντομα σε αυτή τη λίστα.