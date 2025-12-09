Κόσμος

Ινδία: Παιδί «θαύμα» 3 ετών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE

Ο Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα, που προπονείται έως και πέντε ώρες την ημέρα, απέκτησε επίσημη βαθμολογία σε ηλικία μόλις τριών ετών, επτά μηνών και είκοσι ημερών
Το νεαρό θαύμα των σκακιών στην Ινδία
Το νεαρό θαύμα των σκακιών στην Ινδία / Πηγή: Youtube

Ο κόσμος του σκακιού υποδέχεται ένα νέο φαινόμενο. Σε ηλικία μόλις 3 ετών, ο Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα από την Ινδία έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που αποκτά επίσημη βαθμολογία από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), ξεπερνώντας οριακά το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει πέρυσι ένας άλλος Ινδός, ο Άνις Σαρκάρ.

Μια εξαιρετική επίδοση στο σκάκι για ένα παιδί που φοιτά ακόμη στο νηπιαγωγείο στην Ινδία, γράφει ο Guardian.

Εγγεγραμμένος σε σχολείο της πολιτείας Μαντία Πραντές, ο νεαρός «προφήτης» του σκακιού εξασφάλισε βαθμολογία rapid 1.572. Για να λάβει κάποιος βαθμολογία FIDE, πρέπει να νικήσει τουλάχιστον έναν παίκτη που έχει ήδη επίσημη βαθμολογία: ο Κουσουάχα νίκησε τρεις σε τουρνουά που διεξήχθησαν στην περιοχή του και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Κάθε μονάδα βαθμολογίας αντανακλά τη δύναμη ενός παίκτη — χωρίς αυτό να σημαίνει παγκόσμια κατάταξη. Ο σημερινός κορυφαίος παίκτης, Μάγκνους Κάρλσεν, έχει βαθμολογία 2.824 στο rapid.

Για τους γονείς του μικρού, αυτό το κατόρθωμα αποτελεί τεράστια υπερηφάνεια. «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο με βαθμολογία FIDE», δήλωσε ο πατέρας του, Σιντάρτ Σινγκ, στο ETV Bharat. «Θέλουμε να γίνει γκραν μετρ.»

Η Ινδία αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε ισχυρή δύναμη του σκακιού, παράγοντας λαμπρούς παίκτες όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γκουκές Ντομαρατζού και ο πεντάκις νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Βισβανάθαν Άναντ. Το όνομα του Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα ίσως προστεθεί σύντομα σε αυτή τη λίστα.

Κόσμος
