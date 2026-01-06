Κόσμος

Ινδονησία: 14 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρες περιοχές της χώρας

Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή παραμένουν κλειστοί εξαιτίας κατολισθήσεων και συντριμμιών ή της λάσπης
Στιγμιότυπο από την Ινδονησία

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις ξαφνικές πλημμύρες στη Βόρεια Κελέβη της Ινδονησίας, όπως δήλωσε αξιωματούχος σήμερα (6/1/2026), με τις έρευνες να συνεχίζονται για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που χτύπησαν την Ινδονησία νωρίς χθες το πρωί (5/1/2026) προκάλεσαν τις ξαφνικές και φονικές πλημμύρες στο νησί Σιάου.

Δεκαέξι διασώστες αναζητούσαν τις πρώτες πρωινές ώρες 4 ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ο κ. Γκουμελένγκ, που έκανε ακόμη λόγο για 18 τραυματίες. «Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα από κατοίκους για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι», σημείωσε.

Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας κατολισθήσεων και συντριμμιών ή της λάσπης. Αναπτύχθηκαν μηχανήματα έργου από τις αρχές για να τους ανοίξουν.

Τουλάχιστον 444 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε σχολεία και εκκλησίες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Οι πλημμύρες μάλιστα κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βόρειας Κελέβης, τον Γιούλιους Σελβάνους καθώς αυτές καταγράφτηκαν στην κορύφωση της περιόδου των βροχών στην Κελέβη, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία.

Τον Νοέμβριο, πλημμύρες και κατολισθήσεις οφειλόμενες σε κυκλώνα στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 κατοίκους στη νήσο Σουμάτρα, ενώ εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη εκεί.

Οικολογικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η αποψίλωση των δασών στη Σουμάτρα, εξαιτίας ιδίως της υλοτομίας και της μεταλλευτικής δραστηριότητας, έκαναν ακόμη χειρότερο το χτύπημα των πλημμυρών αυτών.

