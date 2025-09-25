Κόσμος

Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση από σχολικά γεύματα – Μετέτρεψαν γήπεδο σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο

Μαθητές έχονται τις πρώτες βοήθειες στα προαύλια των νοσοκομείων με ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται για να παραλάβουν παιδιά με δηλητηρίαση
Εκατοντάδες παιδιά νοσηλεύονται από δηλητηρίαση
REUTERS/Willy Kurniawan

Χάος επικρατεί στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας οπου πάνω από 1.000 μαθητές υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση αυτή την εβδομάδα από σχολικά γεύματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, στο τελευταίο σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στο πλαίσιο του προγράμματος-ναυαρχίδα του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Κρούσματα μαζικής τροφικής δηλητηρίασης αναφέρθηκαν σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας της Δυτικής Ιάβας της Ινδονησίας, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο κυβερνήτης της Ντέντι Μουλιάντι την ώρα που μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν έκκληση να ανακληθεί το πρόγραμμα εξαιτίας ανησυχιών για την υγεία.

Τα τελευταία κρούσματα ακολουθούν τη δηλητηρίαση 800 μαθητών, οι οποίοι κατανάλωσαν την περασμένη εβδομάδα δωρεάν σχολικά γεύματα στις επαρχίες της Δυτικής Ιάβας και του Κεντρικού Σουλαουέσι.

Ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με την ασφάλεια και την εποπτεία των δωρεάν αυτών γευμάτων στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος που επεκτάθηκε για να καλύπτει περισσότερους από 20 εκατομμύρια άνθρωπους με τον φιλόδοξο στόχο σίτισης 83 εκατομμυρίων μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού, ύψους 10,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα διπλασιαστεί τον ερχόμενο χρόνο.

Πολλά είναι τα παιδιά που έπαθαν δηλητηρίαση
Πολλά είναι τα παιδιά που έπαθαν δηλητηρίαση REUTERS/Willy Kurniawan

Οπως είπε ο κυβερνήτης Μουλιάντι, περισσότεροι από 470 μαθητές αρρώστησαν στη Δυτική Μπαντούνγκ τη Δευτέρα αφού κατανάλωσαν δωρεάν γεύματα και νέα κρούσματα εμφανίστηκαν εκεί καθώς και στην περιοχή Σουκαμπούμι χθες Τετάρτη επηρεάζοντας τουλάχιστον 580 παιδιά.

11χρονος μαθητής στο νοσοκομείο
11χρονος μαθητής στο νοσοκομείο REUTERS/Willy Kurniawan

«Πρέπει να ελέγξουμε αυτούς που χειρίζονται το πρόγραμμα…Και το πιο σημαντικό απ΄όλα είναι πώς θα διαχειριστούμε την τραυματική εμπειρία των μαθητών μετά την κατανάλωση των γευμάτων», σχολίασε ο κυβερνήτης και πρόσθεσε ότι τα μικρά νοσοκομεία στη Δυτική Μπαντούνγκ έχουν κατακλυστεί από άρρωστους μαθητές.

Το γραφείο του προέδρου δεν ήταν άμεσα σε θέση να απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού για τα τελευταία κρούσματα. Ο Νταντάν Χινταγιάνα, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διατροφής, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, είπε ότι σταμάτησε η παρασκευή τους στις κουζίνες εκείνες όπου εμφανίστηκαν κρούσματα δηλητηρίασης.

Αύξηση των κρουσμάτων

Το τοπικό δίκτυο Kompas TV μετέδωσε πλάνα από ένα κλειστό γήπεδο στη Δυτική Μπαντούνγκ, το οποίο έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο, με δεκάδες άρρωστους μαθητές σε πτυσσόμενα ράντζα και άλλους ξαπλωμένους στο πάτωμα να υποφέρουν.

Άλλα πλάνα έδειξαν μαθητές να δέχονται τις πρώτες βοήθειες στα προαύλια νοσοκομείων με ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται.

Η 14χρονη Νάγια Ράισα Νουραϊνί αναρρώνει από τη δηλητηρίαση
Η 14χρονη Νάγια Ράισα Νουραϊνί αναρρώνει από τη δηλητηρίαση REUTERS/Willy Kurniawan

Πριν από το περιστατικό αυτής της εβδομάδας τουλάχιστον 6.452 μαθητές σε όλη τη χώρα υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση έχοντας καταναλώσει τα δωρεάν αυτά γεύματα από τον Ιανουάριο που τέθηκε σε λειτουργία το πρόγραμμα, σύμφωνα με το think tank Network for Education Watch.

Ο κυβερνήτης Μουλιάντι είπε ότι οι κουζίνες που είναι επιφορτισμένες με την παρασκευή γευμάτων για τόσους πολλούς μαθητές βρίσκονται μακριά από τα σχολεία, γεγονός που τις υποχρεώνει να ξεκινήσουν να μαγειρεύουν πολύ νωρίς, συχνά από την προηγούμενη νύχτα.

«Οταν το φαγητό ήταν ακόμη ζεστό, το τοποθετούσαν αμέσως στη συσκευασία και μετά την έκλειναν και έτσι γινόταν μπαγιάτικο, ξίνιζε», είπε.

Η τοπική κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή της Δυτικής Μπαντούνγκ σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης επιτρέποντας στην περιφερειακή κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τη διαχείριση της κρίσης, κατέληξε ο κυβερνήτης.

Κόσμος
