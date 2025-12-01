Κόσμος

Ινδονησία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες – Η σπάνια τροπική καταιγίδα «χτυπά» Μαλαισία και Ταϊλάνδη

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία την Δευτέρα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί / REUTERS/Arif Nasution

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές και οι απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν σε Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη από τον  σπάνιο κυκλώνα και τις φονικές καταιγίδες και πλημμύρες που «χτυπούν» την Ασία.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε ένας κυκλώνας στην Ινδονησία ξεπέρασε σήμερα (01.12.2025) τους 600 καθώς οι διασώστες αγωνίζονται να καθαρίσουν δρόμους και οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αποκάλυψαν την κλίμακα μιας καταστροφής που έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ασία.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να προσεγγιστούν άνθρωποι που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και νερά πλημμύρας σε μεγάλο ύψος.

Κάτω από λιακάδα και καθαρό γαλάζιο ουρανό στην πόλη Παλεμπάγιαν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, εκατοντάδες άνθρωποι καθάριζαν τη λάσπη, τους πεσμένους κορμούς δέντρων και μπάζα από τους δρόμους καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούσα να διασώσουν πολύτιμα αντικείμενα όπως έγγραφα και μοτοσικλέτες από τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

Αεροφωτογραφία μιας περιοχής που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Παλεμπάγιαν, επαρχία Αγκάμ, δυτική Σουμάτρα, Ινδονησία
Αεροφωτογραφία μιας περιοχής που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Παλεμπάγιαν, επαρχία Αγκάμ, δυτική Σουμάτρα, Ινδονησία / REUTERS/Willy Kurniawan

Αεροφωτογραφία που δείχνει μια περιοχή που έχει πληγεί από κατολίσθηση μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην επαρχία Αγκάμ, στη Δυτική Σουμάτρα
Αεροφωτογραφία που δείχνει μια περιοχή που έχει πληγεί από κατολίσθηση μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην επαρχία Αγκάμ, στη Δυτική Σουμάτρα / REUTERS/Willy Kurniawan

Άνδρες με στολές παραλλαγής άνοιγαν δρόμο μέσα από ξύλα, μπετόν και λαμαρίνες καθώς φορτηγά γεμάτα ανθρώπους περνούσαν ψάχνοντας για μέλη της οικογένειας και παραδίδοντας νερό σε ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη που έφθανε μέχρι το γόνατο.

Οι άνθρωποι μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους καθώς περπατούν μέσα στα νερά της πλημμύρας κατά τη διάρκεια της εκκένωσης μιας περιοχής που έχει πληγεί από θανατηφόρες πλημμύρες
Οι άνθρωποι μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους καθώς περπατούν μέσα στα νερά της πλημμύρας κατά τη διάρκεια της εκκένωσης μιας περιοχής που έχει πληγεί από θανατηφόρες πλημμύρες / REUTERS/Hendri

Οι κυβερνητικές προσπάθειες ανάκαμψης περιλαμβάνουν αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ένα τζαμί στέκεται σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες στο Παλεμπάγιαν, στην επαρχία Αγκάμ, στην επαρχία Δυτικής Σουμάτρας
Ένα τζαμί στέκεται σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες στο Παλεμπάγιαν, στην επαρχία Αγκάμ, στην επαρχία Δυτικής Σουμάτρας / REUTERS/Willy Kurniawan

Αεροφωτογραφία μιας περιοχής που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Παλεμπάγιαν, επαρχία Αγκάμ, δυτική Σουμάτρα, Ινδονησία
REUTERS/Willy Kurniawan

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε τις τρεις πληγείσες περιοχές σήμερα και εξήρε το σθένος των κατοίκων απέναντι στην καταστροφή όπως την αποκάλεσε.

«Υπάρχουν δρόμοι που είναι ακόμη κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», δήλωσε στη Βόρεια Σουμάτρα. Και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την καταστροφή με δύναμη ψυχής και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι δυνατή αυτή τη στιγμή, ικανή να το ξεπεράσει».

Μια γυναίκα στέκεται ανάμεσα σε κορμούς δέντρων που ξεβράστηκαν σε μια ακτή μετά από θανατηφόρες πλημμύρες
Μια γυναίκα στέκεται ανάμεσα σε κορμούς δέντρων που ξεβράστηκαν σε μια ακτή μετά από θανατηφόρες πλημμύρες / REUTERS/Willy Kurniawan
Αστυνομικοί μεταφέρουν έναν κάτοικο σε μια ξύλινη γέφυρα σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες κατολισθήσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις, στο Παλεμπάγιαν
Αστυνομικοί μεταφέρουν έναν κάτοικο σε μια ξύλινη γέφυρα σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες κατολισθήσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις, στο Παλεμπάγιαν / REUTERS/Stringer

Η καταστροφή στις τρεις χώρες έρχεται έπειτα από μήνες δυσμενούς και φονικού καιρού στη Νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβανομένων τυφώνων που σάρωσαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ και προκάλεσαν συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες αλλού.

Επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

