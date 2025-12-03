Ινδονησία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Ο συνολικός απολογισμός της καταστροφής είναι πάνω από 1.450 θύματα

Η Ινδονησία είναι μία χώρα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές φυσικές καταστροφές, με τον τραγικό απολογισμό των πλημμυρών της περασμένης εβδομάδας να ξεπερνά τους 800.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, ο απολογισμός στην Ινδονησία ανέρχεται σε 804 νεκρούς και τουλάχιστον 650 αγνοουμένους από τις φονικές πλημμύρες, ενώ περισσότεροι από 570.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε τρεις επαρχίες του νησιού.

Αξιωματούχοι στην Ινδονησία και τη Σρι Λάνκα συνεχίζουν να δίνουν μάχη την Τετάρτη 03.12.2025 για να προσεγγίσουν επιζώντες που προκάλεσαν οι καταιγίδες σε απομακρυσμένες, αποκομμένες περιοχές, καθώς ο συνολικός απολογισμός της καταστροφής που έπληξε 4 χώρες ξεπέρασε τους 1.450 νεκρούς.

Οι μουσώνες, σε συνδυασμό με δύο τροπικά συστήματα, προκάλεσαν ιστορικούς κατακλυσμούς στη Σρι Λάνκα, καθώς και σε περιοχές της Σουμάτρα στην Ινδονησία, στη νότια Ταϊλάνδη και στη βόρεια Μαλαισία την περασμένη εβδομάδα.

Τα συνεχώς αυξανόμενα νούμερα οφείλονται στο ότι οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο. Πολλές περιοχές παραμένουν εντελώς αποκομμένες λόγω καταστροφής των δρόμων, διακοπής ρεύματος, κατάρρευσης τηλεπικοινωνιών.

Το ίδιο καιρικό σύστημα που χτύπησε την Ινδονησία έφερε ισχυρές βροχές στην Ταϊλάνδη με τα θύματα να ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 267, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ενώ 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Μαλαισία.

Η Σρι Λάνκα «ανοιχτή» για τουρίστες παρά την τραγωδία

Παρότι οι πλημμύρες είναι συνηθισμένες την εποχή των μουσώνων, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα και πιο έντονα, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας και οι θερμότερες θάλασσες ενισχύουν τα τροπικά συστήματα.

Ένα ξεχωριστό σύστημα, ο κυκλώνας Ditwah, έπληξε μεγάλο μέρος της Σρι Λάνκα με καταρρακτώδεις βροχές, φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την περασμένη εβδομάδα.

Τουλάχιστον 474 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι αρχές εκτιμούν το κόστος της καταστροφής έως και στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλοι 356 παραμένουν αγνοούμενοι, σε περιοχές που εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά απροσπέλαστες.

Οι αξιωματούχοι είπαν πως ο νόμος που επιτρέπει την κήρυξη ενός αγνοούμενου ως νεκρού μόνο μετά από έξι μήνες ίσως συντμηθεί, για να επιταχυνθεί η έκδοση πιστοποιητικών θανάτου.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δώσει 25.000 ρουπίες (83 δολάρια) σε οικογένειες για τον καθαρισμό των σπιτιών τους, ενώ όσοι έχασαν τα σπίτια τους θα λάβουν έως 8.000 δολάρια.

Παρά την τραγωδία, η χώρα που βασίζεται στον τουρισμό υποδέχτηκε την Τρίτη ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Κολόμπο.

Η άφιξή του, όπως είπαν οι αρχές, στέλνει «ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο πως η Σρι Λάνκα είναι ασφαλής, ανοιχτή και έτοιμη να υποδεχτεί ξανά επισκέπτες».