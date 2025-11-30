Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες – 646 έχουν τραυματιστεί και 402 αγνοούνται

Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδονησία και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας από τις φονικές πλημμύρες που έχουν σκορπίσει τον θάνατο και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και ζημιές.

Από τις χειμαρρώδεις πλημμύρες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Σρι Λάνκα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, αρκετοί έχουν τραυματιστεί ή αγνοούνται, ενώ χωριά, σπίτια και περιουσίες έχουν «σβηστεί» από τον χάρτη.

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του εδάφους στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα (30.11.2025) η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων, ενώ υπάρχει έκτακτη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και υλικό ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.