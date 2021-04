Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντοπίστηκε το υποβρύχιο που βυθίστηκε στα ανοιχτά του Μπαλί την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι και τα 53 μέλη του πληρώματός του είναι νεκρά.

Το υποβρύχιο, το οποίο έσπασε σε τρία κομμάτια, βρέθηκε στον βυθό στη Θάλασσα του Μπαλί, είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γιούντο Μαργκόνο.

Ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδονησίας, Χάντι Τζατζάντο, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι και τα 53 μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.

#Indonesia releases footage of located wreck of submarine KRI Nanggala from 838m+ depth at press conference. Source video: https://t.co/W66wGiPLW5 pic.twitter.com/qHnlOjhAUX