Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα

FILE PHOTO: Smoke rises in the Fujairah oil industry zone, caused by debris after interception of a drone by air defenses, according to the Fujairah media office, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Fujairah, United Arab Emirates, March 14, 2026. REUTERS/Staff/File Photo
Φωτιά ξέσπασε στη σημαντική βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από επίθεση με drone.

«Φωτιά ξέσπασε σήμερα (16.03.2026) στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου (…) έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», επεσήμανε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζάιρα, διευκρινίζοντας ότι «συνεχίζονται» οι προσπάθειες για την κατάσβεση της.

Στο μεταξύ δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί.

Τη 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα / Reuters

Από το λιμάνι Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από το Στενό του Χορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που σημειώνονται προβλήματα στη Φουτζάιρα, η οποία έγινε στόχος πληγμάτων με drones και στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

