Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέες λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία των Ρώσων κρυπτοαπατεώνων – Τους τσιμέντωσαν στην έρημο

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την σκληρή δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα κρυπτονομισμάτων, Ρομάν Νόβακ, και της συζύγου του, Άννα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι φέρεται να «τσιμεντώθηκε» και να θάφτηκε σε μια έρημο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού πρώτα τους ανάγκασαν να παρακολουθήσουν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του, έπεσαν θύματα απαγωγής στις αρχές Οκτωβρίου και βρέθηκαν νεκροί τον Νοέμβριο, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή τους. Η ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα, ανέφερε: «Τους τσιμέντωσαν. Οι σοροί τους βρέθηκαν τον Νοέμβριο». Οι τοπικές Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέσυραν τις σορούς του ζευγαριού κατά τη διάρκεια έρευνας σε μια απομακρυσμένη έρημη περιοχή, και εξετάζουν το ενδεχόμενο να τις στείλουν στη Ρωσία για εγκληματολογική ανάλυση και την ταφή.

Ο Ρομάν Νόβακ, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για απάτη, μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφού του χορηγήθηκε αναστολή. Εκεί, δημιούργησε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Fintopio, για την οποία φέρεται να προσέλκυσε επενδύσεις έως και 433 εκατ. ευρώ προτού κατηγορηθεί για εξαπάτηση. Αυτό το ποσό πιστεύεται ότι προσπαθούσαν να αρπάξουν οι απαγωγείς.

Τα κινητά τους τηλέφωνα έδωσαν για τελευταία φορά σήμα στα σύνορα με το Ομάν, όπου η αστυνομία εντόπισε αργότερα τις σορούς τους, αφού προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ζευγάρι βασανίστηκε καθώς οι απαγωγείς ήθελαν να μάθουν τους κωδικούς για αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με αυτές τις περιγραφές, όταν οι κωδικοί δόθηκαν, τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να τοποθέτησαν τα πτώματα σε σακούλες και να χρησιμοποίησαν διαλυτικό, ώστε να επιταχύνουν τη διάλυση των σορών και να καταστρέψουν τυχόν ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν συγγενείς ενημέρωσαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι αγνοείται και υπήρχαν υποψίες για απαγωγή.

Ορισμένα ρωσικά μέσα υποστήριξαν ότι ένας ή περισσότεροι από τους εξαπατημένους επενδυτές του Νόβακ ενδέχεται να εμπλέκονται στη δολοφονία, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Τρεις Ρώσοι πολίτες έχουν συλληφθεί στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.