Κόσμος

Ιντιάνα: Καραμπόλα 50 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο μετά από χιονόπτωση – Δείτε βίντεο

Τα αυτοκίνητα συγκρούονταν το ένα μετά το άλλο λόγω της χαμηλής ορατότητας
Καραμπόλα
Στιγμιότυπο από την καραμπόλα στην Ιντιανάπολη / X

Πίστα από συγκρουόμενα θύμιζε αυτοκινητόδρομος στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, όταν μετά από ξαφνική χιονόπτωση, περίπου 50 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε μία τεράστια καραμπόλα.

Τα περίπου 50 οχήματα που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70 στις ΗΠΑ, συγκρούονταν το ένα μετά το άλλο καθώς η ορατότητα μειώθηκε πολύ λόγω της χιονόπτωσης.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε για έξι ώρες και οι αρχές χρειάστηκε να απομακρύνουν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα με ρυμουλκά.

 

Παρά τον μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός παρά κάποιοι μώλωπες.

Η αστυνομία της Ιντιάνα, σε ενημερωτική ανάρτηση στα social media ανέφερε ότι ο αυτοκινητόδρομος έχει καθαριστεί, αλλά το χιόνι άρχισε να πέφτει ξανά.

«Φίλοι, αν μπορείτε να μείνετε σπίτι, μείνετε σπίτι», ανέφερε αστυνομικός. «Οι άνθρωποι πρέπει απλώς να οδηγούν έξυπνα όταν αρχίζει να χιονίζει – μειώστε την ταχύτητά σας, βεβαιωθείτε ότι φοράτε ζώνη, και ας είμαστε όλοι ασφαλείς εκεί έξω».

Συνολικά, περισσότερες από 1.400 πτήσεις σε όλη τη χώρα ακυρώθηκαν το Σάββατο 29.11.2021, με τις περισσότερες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που έπληξαν το βόρειο Μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το FlightAware.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
95
93
85
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο, την οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει «ανίκανη να πετύχει τέλειο σκορ σε γνωστικό τεστ»
«Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών ικανοτήτων και το πέτυχα τέλεια. Πήρα άριστα - κάτι που εσύ θα ήσουν ανίκανη να κάνεις»
Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo