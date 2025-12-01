Ιντιάνα: Καραμπόλα 50 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο μετά από χιονόπτωση – Δείτε βίντεο

Πίστα από συγκρουόμενα θύμιζε αυτοκινητόδρομος στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, όταν μετά από ξαφνική χιονόπτωση, περίπου 50 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε μία τεράστια καραμπόλα.

Τα περίπου 50 οχήματα που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70 στις ΗΠΑ, συγκρούονταν το ένα μετά το άλλο καθώς η ορατότητα μειώθηκε πολύ λόγω της χιονόπτωσης.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε για έξι ώρες και οι αρχές χρειάστηκε να απομακρύνουν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα με ρυμουλκά.

About 50 vehicles were involved in a massive crash in the United States



A major pileup occurred on a highway in Indiana after heavy snowfall. Visibility dropped almost instantly, causing vehicles to slam into one another.



The highway was closed for six hours, and rescuers had… pic.twitter.com/9re3fHPCf7 — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Παρά τον μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός παρά κάποιοι μώλωπες.

Η αστυνομία της Ιντιάνα, σε ενημερωτική ανάρτηση στα social media ανέφερε ότι ο αυτοκινητόδρομος έχει καθαριστεί, αλλά το χιόνι άρχισε να πέφτει ξανά.

«Φίλοι, αν μπορείτε να μείνετε σπίτι, μείνετε σπίτι», ανέφερε αστυνομικός. «Οι άνθρωποι πρέπει απλώς να οδηγούν έξυπνα όταν αρχίζει να χιονίζει – μειώστε την ταχύτητά σας, βεβαιωθείτε ότι φοράτε ζώνη, και ας είμαστε όλοι ασφαλείς εκεί έξω».

Συνολικά, περισσότερες από 1.400 πτήσεις σε όλη τη χώρα ακυρώθηκαν το Σάββατο 29.11.2021, με τις περισσότερες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που έπληξαν το βόρειο Μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το FlightAware.